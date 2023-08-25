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Kuzu Grup, 29 Ağustos'ta borsada işlem görmeye başlıyor

Kuzu Grup GYO, 29 Ağustos 2023 Salı günü Borsa İstanbul’da düzenlenecek olan Gong Töreni ile işlem görmeye başlayacak.

Haber Merkezi
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Kuzu Grup GYO, Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzu Grup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek.