Kuzu Grup GYO’da talep toplama süreci başlıyor

Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Kuzu Grup GYO) halka arzında 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak.

Şirket'in 175 milyon TL olan sermayesinin 200 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ’ye ait 25 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere, toplam 50 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Şirket paylarının halka arzında talep toplam tarihleri 21-22-23 Ağustos 2023 olup “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı yöntemi” ile Tera Yatırım’ın liderliğindeki 37 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 20,76 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bu çerçevede halka arz büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL ve halka arz sonucunda Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 25,0 olacak.