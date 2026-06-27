Kyivstar ve Ukrayna arasında egemen yapay zeka anlaşması: Dijital altyapıda yeni bir dönem başlıyor

Ukrayna genelinde 22 milyondan fazla aboneye hizmet sunan telekomünikasyon lideri Kyivstar, ülkenin dijital geleceğini güvence altına alacak kritik bir teknoloji ortaklığına imza attı. Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı, doğrudan Ukrayna sınırları içinde faaliyet gösterecek egemen ve yapay zeka odaklı bir veri merkezinin kurulmasını yasal güvenceye bağlıyor. Savaş döneminde askeri riskler sebebiyle dijital verilerini sınır dışındaki sunuculara taşımak durumunda kalan Kiev yönetimi, bu yeni altyapı yatırımı sayesinde ulusal güvenlik öncelikli siber verilerini tamamen kendi topraklarında işlemeyi ve depolamayı amaçlıyor.

Sermaye enjeksiyonu ve altyapı kapasitesi projeksiyonları

Küresel piyasalarda borsada işlem gören ana ortak VEON Grubu, projenin hayata geçirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan finansal kaynağı ve küresel mühendislik tecrübesini doğrudan Ukrayna pazarına aktaracak. Projenin ilk etabında en az 3 ila 5 megavat elektrik tüketim kapasitesine sahip devasa bir işlem gücünün kurulması ve bu doğrultuda milyonlarca dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımının yapılması öngörülüyor. Yatırımcıların ve finans piyasalarının yakından izlediği bu kurumsal hamle, ülkedeki yerel işletmelerin ve KOBİ'lerin küresel bulut sağlayıcılarına bağımlı kalmadan, düşük maliyetli yapay zeka teknolojilerine doğrudan erişebilmesini yasal olarak kolaylaştıracak.

Ulusal güvenlik ve askeri teknolojilerde yapay zeka entegrasyonu

Kurulacak olan ileri teknoloji veri merkezinin en büyük kurumsal kullanıcısı ve öncelikli müşterisi doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri olacak. Savaş stratejilerinde siber istihbarat ve yapay zeka analizlerinin hayati bir rol oynaması, bu veri merkezinin sivil operasyonların yanı sıra savunma sanayisi için de tam korumalı bir operasyon üssü olmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca teknoloji devleri iş birliğiyle yürütülen yerli dil modelleri ve yapay zeka algoritmaları, dış kaynaklı siber saldırılara karşı korunaklı bu yerel donanım altyapısı üzerinde güvenli biçimde çalıştırılabilecek.

Büyüme hedefleri ve makroekonomik katkılar

Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında resmiyet kazanan bu stratejik dijital hamle, ülkenin uzun vadeli teknolojik kalkınma planlarının en önemli rasyolarından biri olarak kabul ediliyor. Yatırımın sonraki aşamalarında veri merkezi kapasitesinin artırılması planlanırken, bu hamlenin Ukrayna bilişim sektöründeki istihdamı ve teknoloji ihracatını makro düzeyde yukarı taşıması bekleniyor. Kyivstar ve VEON'un bu kararlı sermaye duruşu, savaş ortamına rağmen yabancı yatırımcıların Ukrayna'nın dijital potansiyeline olan güvenini finansal rasyolarla tescillemiş oluyor.