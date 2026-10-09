KYMCO’nun Türkiye’deki yeni adresi: İsotlar Motor

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Avrupa’nın önde gelen motosiklet pazarlarında güçlü bir konuma sahip olan KYMCO, Türkiye’de yeni dönemde yoluna, geçtiğimiz yıl 60. Kuruluş yıldönümünü kutlayan İsotlar Grup bünyesindeki İsotlar Motor ile devam etme kararı aldı. 1964 yılında Tayvan’da kurulan ve bugün 100 ülkede faaliyet gösteren KYMCO, 60 yılı aşkın deneyimi, yüksek teknolojisi ve geniş ürün gamıyla global motosiklet sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Peugeot Motocycles distribütörü ve lisanslı üreticisi olan İsotlar Motor, KYMCO’nun münhasır distribütörlüğü yanı sıra birden fazla popüler modelin üretimi için de kolları sıvıyor.

İsotlar Grup Motosiklet Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Emre Acar, yeni dönemle ilgili değerlendirmesinde KYMCO’nun Türkiye’deki potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“KYMCO, global ölçekte güçlü bir geçmişe, teknolojiye ve marka değerine sahip. İsotlar Motor olarak artık üretici kimliğimizle de dünyanın önde gelen motosiklet markalarına Türkiye’de hizmet ediyoruz. Markalarına gönül vermiş KYMCO müşterilerine kesintisiz satış sonrası hizmet sunarken, Skytown ve sürpriz modellerin üretimiyle rekabete renk katacağız.”

Faaliyetlerin kasım ayında başlaması bekleniyor.