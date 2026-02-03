Kyocera, güçlü çeyrek performansının ardından yıllık kar beklentisini yukarı çekti

Şirket, tam yıl faaliyet kârı tahminini 70 milyar yenden 100 milyar yene yükseltti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 81 milyar yenin üzerinde. Bu yukarı yönlü revizyon, bir yan kuruluşun satışından elde edilen 15 milyar yenlik kazancı ve döviz kurlarından gelen olumlu etkileri içeriyor.

Investing'in haberine göre analistler, Kyocera’nın ilk tahminlerinin zaten muhafazakar olduğunu, bu nedenle revizyonun yönünün beklendiği gibi olduğunu belirtiyor.

Şirket, Salı günü Japonya saati ile 13.30’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlemeyi planladı. Bu toplantıda yönetimin yapacağı açıklamalar, sonuçlar ve görünüm için önemli bağlam sağlayacak.

Kyocera hisseleri son zamanlarda, şirketin KDDI’deki hissesini azaltmasının ardından yatırımcıların kurumsal reformlar ve hisse geri alımları konusundaki beklentilerinden destek buldu.

Yönetim ekibindeki değişikliklerin duyurulması, ek kurumsal reformlar için umutları artırabilir. Bununla birlikte, şirket için net bir organik büyüme faktörü bulmak hala bir zorluk olarak görülüyor.