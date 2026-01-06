L3Harris, roket ve uydu motorları biriminin yüzde 60’ını 845 milyon dolara devrediyor

L3Harris Technologies, stratejik yapılanması kapsamında uzay faaliyetlerinde önemli bir hisse satışına gidiyor. Şirket, roket ve uydu motorları ile güç sistemlerini kapsayan iş kolunun yaklaşık yüzde 60’lık bölümünü, borç dahil toplam 845 milyon dolar karşılığında AE Industrial Partners’a devredeceğini açıkladı.

Söz konusu satış, L3Harris’in faaliyet odağını uzaydan savunma yeteneklerine kaydırma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Artan küresel jeopolitik belirsizlikler karşısında şirketin, askeri ve savunma alanlarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yeni organizasyon yapısı ve liderlik kadrosu

Şirket, bu süreçte organizasyon yapısını da yeniden şekillendirdi. Buna göre, Sam Mehta liderliğinde uzay ve görev sistemleri, Jon Rambeau’nun yönettiği iletişim ve spektrum hakimiyeti ile Ken Bedingfield’ın başında bulunduğu füze çözümleri olmak üzere üç ana iş segmenti oluşturuldu. L3Harris CEO’su Christopher Kubasik, yeni yapılanmanın şirketi, en kritik müşterisi olarak nitelendirdiği savaş sahasındaki kullanıcıların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin yanıt verebilecek bir noktaya taşıdığını ifade etti.

RS-25 M,motoru ve Artemis programındaki rolü

Öte yandan L3Harris, NASA’nın Artemis programı kapsamında kullanılan RS-25 roket motorunun mülkiyetini tamamen elinde tutmaya devam edecek. RS-25 motoru, NASA’nın Space Launch System (SLS) roketlerinde aktif olarak kullanılıyor.

AE Industrial Partners ise L3Harris ile kurulacak ortaklığın, nükleer motor teknolojileri de dahil olmak üzere geleceğe yönelik roket ve uzay aracı motorlarının geliştirilmesini hızlandıracağını açıkladı. Şirketin daha önce Firefly Aerospace, RedWire Space ve York Space Systems gibi uzay odaklı yatırımları bulunuyor. Reuters’ın daha önce duyurduğu anlaşmanın, 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.