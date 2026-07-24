L3Harris temettü dağıtımıyla yatırımcı güvenini tazeliyor

Savunma sanayisinin önemli oyuncularından L3Harris, çeyreklik temettü ödemesini hisse başına 1,25 dolar olarak sabit tutarak yıllık getiri oranını korudu. Eylül ayında gerçekleşecek ödemeler öncesinde şirketin güçlü bilançosu ve netleşen hak ediş takvimi, borsada düzenli gelir odaklı portföy yöneten kurumsal yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar için kritik tarihler netleşti

Şirket tarafından yapılan resmi duyuruya göre, açıklanan nakit temettüden yararlanmak isteyen hissedarların belirli bir yasal takvime uyması gerekiyor. Hak ediş listesinde yer alacak ortakların belirleneceği resmi kayıt tarihi 4 Eylül 2026 iş günü kapanışı olarak ilan edildi. Bu doğrultuda, pay sahibi olan yatırımcılara ödemeler 18 Eylül 2026 tarihinde nakit olarak hesaplarına aktarılacak. Temettü hakkı olmadan işlem görme başlangıcı ise 3 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Finansal disiplin getiri oranını koruyor

Yılın ilk dönemlerinde çeyreklik temettü miktarını artıran şirket, mevcut çeyrekte de bu kararlı yapısını sürdürerek dağıtım oranını koruma yoluna gitti. Son hisse fiyatı hareketleriyle birlikte firmanın güncel yıllık temettü verimi %1,7 seviyesinde dengelenmiş durumda. Uzun yıllardır kesintisiz ödeme geçmişine sahip olan ve bu miktarı düzenli olarak yukarı taşıyan üretici, ABD borsalarında istikrarlı yapısıyla öne çıkıyor.

Nakit temettü politikasının kesintisiz sürmesinin arkasında, havacılık, uzay ve siber savunma alanlarında küresel ölçekte alınan yeni nesil siparişler yatıyor. Özellikle son dönemde taktik haberleşme sistemleri ve füze savunma teknolojilerine yönelik artan ulusal güvenlik harcamaları, şirketin organik büyümesini doğrudan yukarı taşıyor. Bu güçlü portföyün önümüzdeki çeyreklerde de yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlamaya devam edeceği öngörülüyor.