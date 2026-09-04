L3Harris yatırımcısını üzdü: 258 dolar sınırına sert gerileme!

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L3Harris hisseleri, mart ayında gördüğü 379,23 dolarlık 52 haftalık zirvenin ardından yaklaşık %32 değer kaybetti. Hissenin 258,54 dolara gerilemesiyle birlikte şirketin piyasa performansında yılın ilk dönemine kıyasla belirgin bir zayıflama yaşandı.

Bilanço güçlü kaldı

Hissedeki düşüşe karşın şirketin ikinci çeyrek sonuçları güçlü bir görünüm ortaya koydu. L3Harris’in geliri yıllık bazda %8 artarak 5,9 milyar dolara yükselirken, hisse başına düzeltilmiş kâr 3,13 dolar oldu. Şirketin yeni siparişleri 7,3 milyar dolara, toplam sipariş birikimi ise 42 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcıların odağı gelecek beklentilerinde

Savunma harcamalarındaki artış ve yüksek sipariş birikimi L3Harris için önemli bir destek oluştururken, yatırımcıların odağında bu siparişlerin gelire ve kâra dönüşme hızı bulunuyor. Şirketin güçlü operasyonel performansını sürdürüp sürdüremeyeceği, hissenin önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici olacak.

L3Harris hisselerinin 52 haftalık dip seviyeye gerilemesi, şirketin faaliyetlerinde doğrudan bir bozulma olduğu anlamına gelmezken, piyasanın güçlü bilanço sonuçlarına rağmen gelecek döneme ilişkin beklentileri daha temkinli fiyatladığına işaret ediyor.