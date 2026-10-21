La Lorraine, yönetim kadrosunu iki yeni atama

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Değirmencilik ve fırıncılık sektöründe 85 yılı aşkın geçmişe sahip La Lorraine Bakery Group, Türkiye ve Orta Doğu’daki büyüme hedefleri kapsamında iki üst düzey atama gerçekleştirdi.

Şirketin Food Service & Satış Operasyonları Direktörlüğüne Yiğit Taşkın, Türkiye ve Orta Doğu Pazarlama Direktörlüğüne ise Eray Şahinbay getirildi.

Taşkın, yeni görevinde satış operasyonları ve food service alanındaki deneyimiyle çalışmalarını sürdürecek. Şirket bünyesinde pazarlama ve yeni ürün geliştirme alanlarında deneyim kazanan Şahinbay ise Türkiye ve Orta Doğu pazarlama organizasyonuna liderlik edecek.

Yiğit Taşkın, La Lorraine Bakery Group bünyesinde Food Service & Satış Operasyonları Direktörlüğü görevine getirildi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde tamamlayan Yiğit Taşkın, ardından aynı üniversitede Yönetici MBA programını tamamladı. Taşkın, ayrıca Sabancı Üniversitesi Profesyonellere Yönelik İş Analitiği Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Unilever’de başlayan Taşkın, dondurma kategorisinde saha ve müşteri yönetimi, ulusal ve yerel zincirler, kategori operasyonları ve iş geliştirme alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi. 2017-2019 yılları arasında kişisel bakım kategorisinde yerel müşteri yönetimi ve indirim marketleri alanlarında görev alan Taşkın, 2019-2021 yılları arasında dondurma kategorisinde yeni projelerin yönetimine liderlik etti. Haziran 2021’de Food Service Kanal Müdürü olarak atanan Taşkın, bu görevinde HORECA kanalındaki müşteri yönetimi ve ticari operasyonlardan sorumlu geniş bir ekibi yönetti.

Unilever’deki 12 yılı aşkın deneyiminin ardından, Ekim 2024’te Kraft Heinz bünyesine Ev Dışı Tüketim Direktörü olarak katılan Taşkın, Ocak 2026’ya kadar bu görevini sürdürdü.

Şubat 2026’da La Lorraine Bakery Group Türkiye organizasyonuna Distribütör Operasyonları ve FSA Müdürü olarak katılan Taşkın, 1 Ekim 2026 itibarıyla Food Service & Satış Operasyonları Direktörlüğü görevini üstlendi.

Yiğit Taşkın, La Lorraine Bakery Group’taki yeni görevinde Food Service kanalının büyüme stratejilerine liderlik etme, satış operasyonlarının etkinliğini artırma, müşteri ve iş ortaklarıyla sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirme ve yeni iş fırsatları geliştirme odağıyla şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.

Eray Şahinbay, La Lorraine Bakery Group bünyesinde Türkiye ve Orta Doğu Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayan Eray Şahinbay, ardından Çankaya Üniversitesi MBA bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Profesyonel kariyerine Coca-Cola İçecek’te satış ve ticari pazarlama alanlarında başlayan ve tüm kanallarda edindiği tecrübeleri, sırasıyla pazarlama ve kategori yönetimi rollerinde de pekiştiren Şahinbay, Coca-Cola İçecek’teki 10 yıllık deneyiminin ardından, Simit Sarayı’nda Ticari Pazarlama & Ürün Yönetimi Direktörü olarak görev aldı. Bu dönemde şirketin 22 ülkeden sorumlu ürün ve portföy yönetimi başta olmak üzere, marka iş birlikleri, ulusal-lokal promosyonlar, kategori ve mağaza stratejileri ile şirket içi dijital pazarlama çözümleri üzerine çalışmalar yürüttü.

2019 yılında La Lorraine Bakery Group bünyesine katılan Şahinbay, bu görevinde ticari pazarlama stratejisi, ürün portföyü yönetimi, kategori gelişimi, yeni ürün geliştirme, müşteri iş birlikleri ve dijital pazarlama çalışmalarına liderlik etti. Eray Şahinbay, La Lorraine Bakery Group’taki yeni görevinde şirketin marka ve ürün portföyünü güçlendirme, sürdürülebilirlik, tüketicilere yenilikçi ürünler sunma ve şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlama odağıyla pazarlama ekibine liderlik edecek.