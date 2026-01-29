La Lorraine’in Yeni Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü Başak Benli oldu

Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörlüğü görevini başarıyla yürüten Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörü olarak atandı.

Yeni görevinde Benli, bölgenin finansal stratejilerinin yönetilmesinden ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinden sorumlu olacak.

Başak Benli kimdir?

Başak Benli, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine Eylül 2005’te Deloitte Audit’te başlayan Benli, yaklaşık 1,5 yıl boyunca burada görev aldı. Şubat 2007’de Procter & Gamble’a katılan Benli, burada 8 yıl boyunca finans departmanında fabrika, marka ve satış fonksiyonlarını kapsayan çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Bu süreçte global ölçekte yürütülen önemli bir transformasyon projesine de liderlik etti. Ocak 2016’da PepsiCo bünyesine katılan Benli, 7,5 yıl boyunca Net Ciro Yönetimi Strateji ve Yetkinlik Liderliği ile Tedarik Zinciri Finans Liderliği başta olmak üzere farklı sorumluluklar üstlendi. PepsiCo’daki kariyeri boyunca finansal planlama ve net ciro yönetimi alanlarında birçok transformasyon projesinin hayata geçirilmesinde liderlik gerçekleştirdi. Eylül 2023’ten bu yana La Lorraine Türkiye Finans Direktörü olarak görev yapan Başak Benli, Ocak 2026 itibarıyla La Lorraine Türkiye & Orta Doğu Finans Direktörlüğü görevini üstlenerek kariyerine bölgesel sorumlulukla devam ediyor.

Yüzde 100 Belçikalı aile şirketi olan La Lorraine Bakery Group, dünya çapında her gün 5.300'den fazla çalışanı ile 35'ten fazla ülkede yüksek kaliteli fırın ürünleri sunuyor. 2014 yılında Türkiye yolculuğuna başlayan LLBG, bugün itibarıyla Türkiye ve Kafkasya bölgesinde sektörün liderlerinden biri konumunda bulunuyor.