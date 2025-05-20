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Laidee Couture “Rüya Çiçeği” Koleksiyonu Pera Palace’ta tanıtıldı

Moda dünyasının zarafet ve sürdürülebilirlikle buluştuğu özel bir geceye ev sahipliği yapan Laidee Couture X Feyza Hakyemez ve kurucusu Esra Cesur Yazıcı’nın vizyonuyla “Rüya Çiçeği” koleksiyonunu Pera Palace’ta görkemli bir lansmanla tanıttı.

Haber Merkezi
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Laidee Couture “Rüya Çiçeği” Koleksiyonu Pera Palace’ta tanıtıldı
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Zarafeti sürdürülebilirlik anlayışıyla harmanlayan Laidee Couture, Türk moda sahnesinde dikkat çeken yükselişini özel bir lansmanla taçlandırdı. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Esra Cesur Yazıcı liderliğinde hazırlanan yeni koleksiyon “Rüya Çiçeği”, dün akşam Pera Palace’ta düzenlenen şık bir davetle tanıtıldı. Gecede moda tutkunları yalnızca özgün tasarımlarla değil, markanın yeni büyüme adımlarıyla da buluştu.

Türkiye moda sahnesine özgün çizgisiyle damga vuran Laidee Couture, kurucusu Esra Cesur Yazıcı’nın liderliğinde büyümeye ve ilham vermeye devam ediyor. Marka, Pera Palace Otel’de düzenlenen etkileyici bir lansmanla yeni koleksiyonu “Rüya Çiçeği”ni moda dünyasıyla buluşturdu.

Gecenin ev sahipliğini markanın yüzü Feyza Hakyemez üstlenirken, davetliler hem nostaljik atmosferin hem de koleksiyonun zarafetinin tadını çıkardı. Esra Cesur Yazıcı, konuklarını tek tek ağırlayarak Laidee Couture’ün hikayesini, büyüme stratejilerini ve “Rüya Çiçeği” koleksiyonunun ilham kaynaklarını paylaştı.

Koleksiyon; feminen dokunuşlar, zarif siluetler ve özgün detaylarla beğeni toplarken, lansman gecesi markanın büyüme planlarına dair önemli gelişmeler de duyuruldu. Laidee Couture’ün Trabzon ve Kahramanmaraş’ta açılacak yeni şubeleri, markanın Türkiye genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma vizyonunu ortaya koydu.

Kurulduğu günden bu yana kişiye özel dikim, özel tasarım kiralama hizmeti ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkan Laidee Couture, çevreye duyarlı moda anlayışını estetikle buluşturan iş modeliyle fark yaratıyor.

“Moda, neye değer verdiğinizi anlatır”

“Laidee Couture’un hayali olduğunu belirten Laidee Couture  Kurucusu Esra Cesur Yazıcı, “İimdi binlerce kadının kendini özgür ve zarif hissettiği bir ilham alanına dönüştü. ‘Rüya Çiçeği’ koleksiyonu ise bu hayalin en rafine yansıması. Her tasarımımızda estetik olduğu kadar sorumluluk da var. Çünkü moda sadece ne giydiğiniz değil, neye değer verdiğinizdir” dedi.

Zarafet ve özgünlüğün kutlandığı bu özel gecede, Laidee Couture bir kez daha modanın sadece bir stil değil; bir duruş olduğunu kanıtladı.

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