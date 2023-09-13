Landscape İstanbul Fair 2023, peyzaj sektörünü İstanbul’da buluşturacak

Türkiye son 20 yılda süs bitkileri üretim alanını 2.5 kat artırarak, 5.687 hektara çıkarırken, bu artışın sonuçlarını görmeye başladı. Sektördeki istihdam sayısı 500 bini aşarken, ihracatı 2022 yılında 137 milyon doların üzerine çıktı.

LANDSCAPE ISTANBUL FAIR (LIF) 2023’ün organizatörü ve Athena Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültekin Gökgül konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökgül, Türkiye’nin son yıllardaki atağına rağmen dünya ihracat listesinde hala 20. sırada olduğuna dikkat çekerek "Ülke olarak dünyada her iklim koşuluna uygun bitki üretebilme yeteneğimiz ve rekabet gücümüz ile küresel pazardan pay alma ve daha yüksek üretim rakamlarına ulaşabilme potansiyeli taşıyoruz. Yakın pazarlarımızda hızla büyüme imkânımız olsa da, özellikle Avrupa’da yükselen üretim maliyetleri ve üretim adetlerindeki azalma sebebiyle, ihracatta bu yüksek değerli pazara yönelerek kıtanın ana tedarikçisi olma potansiyelimiz daha fazla. Çünkü artık altyapımız hazır. Bu nedenle fuarın Avrupalı profesyoneller ile üreticilerimizi bir araya getirerek sektörün büyümesine en az yüzde 10’luk bir katkı yapmasını bekliyoruz" dedi.

"Kamu, sektörü desteklemeli"

Türkiye’de 4 bini endemik (bulunduğu yere özgü) olmak üzere 12 binden fazla bitki türü var. Bu açıdan Türkiye dünyanın en zengin bioçeşitliliğe sahip ülkelerinden biri durumunda. Gökgül, ‘’Dünyada en fazla ihracat yapılan ürün grubu, canlı bitkiler ve kesme çiçekler. Ülkemiz iklim koşulları açısından üretime oldukça uygun ve çeşitlilik çok fazla. Bu alanda sektörümüz büyümeye devam ediyor. Sektördeki ithalat kalemini ise, yine sektörün en büyük alıcısı konumunda olan kamu ve belediyelerin zamanı satın alma tercihleri sebebiyle ‘’çok yıllık, boylu büyük ağaçlar’’ oluşturuyor. Bir ağacın projelerde kullanılabilir yaşa gelmesi için en az 5 yıl gerekiyor. Kamu ve belediyeler bu konuda üreticiye destek vermeli ve ülkemizde üretim stoklarında bulunan ağaç türleri ve boylarını öncelikli tercih olarak tercih etmeli. Öte yandan sektör geniş üretim alanlarına ihtiyaç duyduğu için, üretim alanlarının tahsisi, üretim girdileri ile son üründe farklı uygulanan KDV sorununun giderilmesi gibi sektöre özel sorunların giderilmesi de yüksek ihracat potansiyelinin hızla hayata geçmesini sağlayacaktır” dedi.

5 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Fuarı yaklaşık 40 ülkeden 5 binin üzerinde peyzaj ve süs bitkileri profesyonelinin ziyaret etmesinin beklendiği ifade eden Gökgül, ‘’ 2022 yılındaki stant sahibi katılımcıların yüzde 90'ı bu yıl da fuarda ziyaretçilerini ağırlayacaklar. Fuarda ilk kez ziyaretçiler ile buluşacak olan firmalar ise toplam alanın yüzde 40’ını oluşturuyor. Ayrıca fuarda, Türkiye’de başka hiçbir etkinlikte bulunmayacak, sadece LIF 2023’e katılacak, konusunda önde gelen dünyaca ünlü çok sayıda marka ve üretici de yer alacak. Sektörün potansiyeli bizleri daha yukarı taşıyor. En önemlisi B2B görüşmelerden en az 1 milyar TL’lik iş hacminin oluşmasını hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.