LandSpace, Şanghay’daki halka arz öncesi hazırlık sürecini tamamladı

Beijing merkezli şirket, devlet destekli danışmanlık süreciyle halka arz öncesi yönetim ve mali yapısını güçlendirdi.

LandSpace, halka arz yolunda önemli bir adım attı

Çin’in önde gelen özel roket üreticisi LandSpace, planlanan halka arz öncesi gerekli hazırlık sürecini tamamladı. Ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisine yapılan başvuruya göre bu süreç, devlet destekli China International Capital Corp (CICC) tarafından yürütüldü ve şirket yönetimi halka arzla ilgili prosedürler ve stratejiler konusunda bilgilendirildi. Bu aşamanın tamamlanması, LandSpace’in 2026’da Şanghay STAR Market’inde listelenme yolunda önemli bir engeli aşması anlamına geliyor. Firma, kâr etmeyen ancak öncü teknolojiler, yüksek Ar-Ge yatırımları ve güçlü ticari potansiyele sahip şirketler için ayrılan özel STAR Market segmentinde yer alması bekleniyor.

Hedef SpaceX ve yeniden kullanılabilir roketler

LandSpace’in uzun vadeli hedefi, ABD’nin uzay devi SpaceX gibi yeniden kullanılabilir roketlerde öncü olmak. Bu teknoloji, maliyet avantajı sağlayarak Starlink uydularının uzaya gönderilmesinde kritik rol oynuyor. Bu ay Zhuque-3 roketini fırlatarak Çin’de tam kapsamlı bir yeniden kullanılabilir roket testi yapan LandSpace, özel sektörün bu alandaki öncüsü oldu. Ancak test, roketin kontrollü iniş yapamaması nedeniyle yeniden kullanımı kanıtlayamadı. Diğer Çinli şirketler de kendi yeniden kullanılabilir roketlerini test ederek piyasada ilk olma yarışına girdi. Zhuque-3’ün baş tasarımcısı Dai Zheng, SpaceX’in başarısının test uçuşlarından doğan mali kayıpları karşılayabilme kapasitesine bağlı olduğunu ve benzer bir hızda ürün geliştirmek için LandSpace’in halka açılması gerektiğini belirtti.

Halka arzla büyüme ve rekabet

LandSpace, 2015’ten bu yana yaklaşık 500 milyon dolarlık fon topladı. Halka arz sayesinde şirket, Ar-Ge yatırımlarını artıracak ve teknoloji geliştirme hızını sürdürebilecek. Rakip firmalar, örneğin Galactic Energy, Çin’de potansiyel halka arz öncesi kendi hazırlık süreçlerini başlattı. SpaceX de 2026 halka arz planlarını duyurdu. Bu adımlar, Çin’in özel uzay sektöründe rekabetin ve yenilikçiliğin artacağı sinyalini veriyor.