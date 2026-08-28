Lassa, ihracat pazarlarında liderlik haritasını genişletiyor

Türkiye lastik sektörünün lider şirketi Brisa, Lassa markasıyla ihracat yaptığı pazarlarda istikrarlı büyümesini sürdürürken birçok ülkede sektörün en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Bugün 84 ülkeye ihracat gerçekleştiren Lassa, dünya genelinde 6.000'i aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Marka, 250'yi aşkın tabelalı mağazasıyla küresel ölçekteki fiziksel varlığını da güçlendirmeye devam ediyor.

Lassa'nın uluslararası büyümesinde özellikle Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa pazarları önemli rol oynuyor. Marka, Fas, Mısır, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan’da pazar lideri konumuna ulaşırken; Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Libya, Irak ve Tunus'ta da pazarın en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı Avrupa pazarlarında elde edilen istikrarlı büyüme performansı, markanın uluslararası konumunu güçlendirdi. Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Karadağ ise Avrupa'da en çok büyüme kaydedilen pazarlar arasında yer alıyor.

Brisa’nın ihracattaki bu performansı, sektörel sıralamalara da yansıyor. Brisa, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2025” araştırmasında ise ilk 100’e giren tek lastik şirketi olarak, ihracatta liderliğini koruyor.

"Türkiye'den dünyaya güçlü bir marka inşa ediyoruz"

Brisa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, Lassa'nın uluslararası başarısını değerlendirirken şunları söyledi:

" Lassa’nın ihracat yolculuğu, yalnızca daha fazla ülkeye ulaşmakla ilgili değil. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda kalıcı ve güvenilir bir konum oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün beş ülkede pazar lideri olmamız; ürün kalitemizin, üretim ve Ar-Ge yetkinliğimizin, iş ortaklarımızla kurduğumuz uzun vadeli ilişkilerin ve yıllardır sürdürdüğümüz yatırımların bir sonucu. Türkiye’de geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz lastikleri dünyanın farklı coğrafyalarındaki araç sahipleri ile buluştururken, bulunduğumuz pazarlarda değer yaratmaya devam ediyoruz. 2025 yılında ihracat pazarlarında 4,7 milyon adet Lassa lastiği satışı gerçekleştirdik. İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda ürettiğimiz lastiklerin %34’ünü ihracat pazarlarına gönderiyoruz. 40 yılı aşkın ihracat deneyimimizle önümüzdeki dönemde ihracattaki büyümemizi hızlandırmayı ve lider olduğumuz pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Aksaray'dan dünyaya uzanan üretim gücü

Lassa'nın uluslararası büyümesinin arkasında güçlü üretim altyapısı bulunuyor. İzmit Fabrikası'nın yanı sıra, 2018 yılında faaliyete geçen Aksaray Fabrikası da ihracat performansına önemli katkı sağlıyor. 2025 yılında Aksaray Fabrikası'nda üretilen yaklaşık 1,5 milyon lastik 49 farklı ülkeye sevk edildi.

Büyümenin arkasında yatırımlar var

Lassa'nın uluslararası başarısı, markalaşmaya yaptığımız yatırımlara ek olarak satış ve dağıtım ağını güçlendirmeye yönelik yatırımlarla da destekleniyor. Son üç yılda Singapur, Kazakistan ve Moldova'da ilk mağazalarını açan marka, Mısır'daki yatırımlarıyla da perakende varlığını güçlendirdi.

Bugün Bulgaristan, KKTC, Mısır, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Libya, Kuzey Makedonya, Moldova, Karadağ, Fas, Singapur, Malezya, İspanya, Tunus, Ukrayna ve Özbekistan'da faaliyet gösteren tabelalı mağaza ağıyla Lassa, tüketicilerine daha yakın olmayı sürdürüyor.