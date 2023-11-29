Lastsis’ten lastikçilere depolama takip sistemi

Ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulamasının erkene çekilerek 25 Kasım’da başlatılması lastikçilerde uzun kuyruklara sebep oldu. Lastsis yoğun talebi karşılamakta zorlanan lastikçiler için geliştirdiği bulut tabanlı yazılım ile stok, satış ve depolamayı hızlı ve hatasız yürütme imkanı sunuyor. Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna, “Lastikçilerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz sistemle işletmelerin sadece depolama değil, satış ve sonrası tüm işlem adımlarının takibini kolaylaştırıyoruz. İş emri açma, lastik depolama, filo müşterilerini, cari hesap ve tedarikçileri yönetme gibi önemli işlemleri basit bir şekilde gerçekleştirmek mümkün” dedi.

“İş emirleri, tek tuşla e-faturaya dönüştürülüyor”

Bulut tabanlı yazılımla işletmelerin herhangi bir cihazdan veya yerden sisteme erişerek tüm süreçleri kolaylıkla yönetebildiklerini söyleyen Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna, işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı, iş yüklerini hafifletmeyi ve akışları tek sistem üzerinden takip edebilmelerini amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti: “İş emirleri istenirse tek bir tıklamayla e-faturaya dönüştürülebiliyor. Böylece, hem zamandan tasarruf ediliyor hem de hata payı en aza indiriliyor. Satılmış olan ürünlerin stoktan düşmesinde, kârlılık analizlerinde temel veri kaynağı olarak kullanılan iş emirleri yönetimi desteklenerek müşteri memnuniyetini artırılıyor. İşletmeler, barkod sistemi ve depolama konusunda sunduğumuz çözümlerle lastiğin bulunduğu rafı, bölümü, diş derinliği, özellikleri ve genel durumu gibi önemli bilgiler kaydediyor. Bu sayede, süresi geçmiş veya belirli bir diş derinliğinin altındaki lastikler kolayca belirlenebiliyor. Lastik saklama sürecini sadece bir depolama işlemi olmaktan çıkarıp, güvenli ve etkili bir hizmete dönüştürüyoruz.”

“Barkod okuyucu ile stoklar tek tıkla güncellenebiliyor”

Üretim yıllarına göre barkod okuyucu ile stok takibi yapabilmenin sadece kendilerine ait programa özel bir husus olduğunu söyleyen Kayhan Akartuna, şu bilgileri paylaştı: “Lastik sektörünün iyi tanıyan ve dinamiklerini bilen bir ekip olarak, yazılımımızı buna göre tasarladık. Böylece, herbir stok süreci, barkod basma maliyeti, iş ve insan gücü de sıfırlanarak barkodlara göre yönetilebiliyor. Barkod okuyucu ile depo saymak, sayım raporu almak ve farklarını anında raporlayarak istendiğinde stokları tek bir tıklama ile güncellemek de mümkün oluyor.”

“B2B müşterilerle etkin iletişim kurabiliyorlar"

“Büyük ölçekli şirketlerin satışlardaki stok takibini kolaylaştıran ve B2B müşterileriyle arasındaki köprü olan sistemimizde sipariş ve sonrasında işletmelerin müşterilerini otomatik olarak bilgilendirmesini sağlıyoruz” diyen Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna sözlerini şöyle tamamladı: “İşletmelerin B2B müşterileriyle aralarında hızlı ve etkili bir iletişim ağı kurmasını sağlıyoruz. Yazılım sistemimiz sayesinde siparişin adımları anlık olarak müşteriye SMS ve e-posta yoluyla bildiriliyor. Böylece iletişimi etkin kullanan işletme, satış sürecinde güvenilirlik kazanıyor. Sistemin B2B özelliği sayesinde, barkod okuyucu, stok, satış, depo yönetimi hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiriliyor. B2B müşterilere özel indirim oranlarına, stok miktarlarına veya belirli bir kategoriye göre erişiliyor. Ayrıca, işletme ile B2B arasındaki oluşan cari hesap, açık hesap risk limiti, geçmiş siparişler, ödemeler, toplam ciro gibi önemli bilgiler de raporlanıyor. Sistemi incelemek isteyenler, web sitemizden 14 günlük deneme aboneliği alarak deneyebiliyor.”

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