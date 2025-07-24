Lavanta’dan Airbus’a üç adet helikopter siparişi

Anlaşma kapsamında Airbus, Lavanta'ya kiralama operasyonları için iki adet H130 model ve özel kullanım için bir adet H125 model helikopter tedarik edecek. Üç helikopter de Lavanta'nın Antalya'daki genel merkezinde konuşlandırılacak. Bu anlaşma, Lavanta'nın döner kanatlı hava araçları ile operasyonlarına başlamasına işaret ederken, aynı zamanda Airbus Helicopters ile yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Lavanta'nın Kurucusu ve Genel Müdürü Serkan Ergül, konu ile ilgili “Bu helikopterler sayesinde Lavanta Ray motor kiralama şirketimizde yaptığımız işi başka bir boyuta taşıyarak Antalya bölgesinde helikopter kiralama hizmeti vermeyi planlıyoruz. Bu alanda hizmet vererek sektörde önemli bir boşluğu dolduracağımıza inanıyoruz” dedi.

Airbus Helicopters Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ludovic Boistot ise anlaşma hakkında, “Airbus ailesine yeni bir üyenin katılması bizim için her zaman özeldir. Operasyonları için bizim helikopterlerimizi seçmiş olmalarından gurur duyuyoruz” dedi. “H125 ve H130, en çok yönlü ve kendini kanıtlamış platformlarımız arasında yer alıyor ve Lavanta'nın özel ve kiralama operasyonlarında olağanüstü bir performans sergileyeceklerinden şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Airbus'ın sağlam ve güvenilir Ecureuil ailesinin bir üyesi olan H125, özellikle zorlu ortamlarda yüksek performansı ile öne çıkıyor. Dünya çapında 7 bin 200'den fazla adet teslimat ve 40 milyondan fazla uçuş saati ile tek motorlu helikopter pazarında lider konumunu koruyor.

Geniş kabini ve çok düşük gürültü seviyesi ile H130, dünya çapında charter ve gezi operatörleri arasında yaygın olarak tercih ediliyor. Yedi yolcuya kadar taşıma kapasitesi, özellikle Antalya gibi bölgelerde turizm ve yolcu taşımacılığı görevleri için H130’u ideal bir seçenek haline getiriyor.

Lavanta'nın yeni helikopterleri, Airbus Helicopters'ın dünya çapında sunduğu destek ve servis ağından yararlanacak ve ilk günden itibaren güvenli, verimli ve güvenilir operasyon hizmetlerinden faydalanacak.