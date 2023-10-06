‘Lazerler ve Endüstriyel Uygulamaları’ Bursa’da tartışıldı

EKONOMİ (BURSA) – Çalıştayda konvansiyonel ve yeni nesil ultra hızlı lazerlerin; metal işleme, yenilenebilir enerji, cam, savunma ve sağlık sektörlerinde sağladığı faydalar ve açtığı yeni fırsat alanları, aynı zamanda sektörü yakından ilgilendiren yapay zeka uygulamaları masaya yatırıldı. Avrupa Fotonik Endüstrisi Konsorsiyum Direktörü Carlos Lee, küresel lazer pazarının geleceği, uluslararası iş birlikleri, teknolojinin evrimi ve rekabet konularını paylaştı.

Çalıştayın en dikkat çeken konularından biri de lazer teknolojilerinin gelişimine büyük katkı sağlayan fotonik alanındaki insan kaynağının temini konusundaki panel oldu. Panelde Şişecam Yönetim Kurulu üyesi Prof. Şener Oktik, İzmir Yüksek Teknoloji Fotonik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Varlıklı, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Tokel ve OzOptics Genel Müdürü Onur Kocaman yer aldı.

Durma Next Genel Müdürü Kadir Üsküp, uzun bir süredir büyük yatırımlar yaparak geliştirdikleri ve seri üretimde olan 2-20 kW aralığında çıkış gücüne sahip sürekli lazer portföyleri ile sac işleme tezgahlarında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sektörün ihtiyacına cevap verdiklerini ifade etti. Üsküp ayrıca, yeni gelişen sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek hava soğutmalı lazerler ile femtosaniyeden pikosaniyeye kadar geniş bir atım aralığına sahip ultra hızlı lazerlerin Ar-Ge süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduklarını belirtti.

Çalıştay hakkında görüşlerini paylaşan Durma Next Ar-Ge Müdürü Eren Kumbay da, bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştayın sektör uzmanlarını bir araya getirdiğine işaret etti. Çalıştayda lazer teknolojinin yeri, geleceği ve potansiyel uygulamaları hakkında bilgiler verildiğini anlatan Kumbay, özellikle fotovoltaik güneş hücrelerinin kesimi, cam endüstrisindeki makro ve mikro işlemeler, 2 mikrometre lazerlerin medikal uygulamaları konusunda uzmanların görüşlerini paylaştığını vurguladı. Eren Kumbay, “Bu tip çalıştayların önemi çok büyük. Çünkü bu ekosistem Türkiye'de henüz tanınmış bir ekosistem değil. Buradaki iş gücünü arttırabilmek çok önemli. Biz de bu konudaki iş birliklerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Yeni dünya düzeninde artık rekabet dediğimiz şey stratejik iş birliklerine dönmüş durumda. Artık rakibimiz olan firmalarla veya endüstrilerle beraber stratejik iş birlikleri yaparak enerjimizi doğru yönlendiriyoruz. Durmazlar olarak bu ekosistemin oluşmasına katkı sağlamaktan memnunuz” dedi.