LC Waikiki sömestr tatilinde 500 çocuğu ilk kez sinema ile buluşturdu

LC Waikiki’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen Çocuk Filmleri Festivali, 24-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Mecidiyeköy Torun Center Sinemaları’nda Biletinial.com ev sahipliğinde düzenlendi. Sömestr tatiline renk katan festival, çocukları hem sinemayla tanıştırdı hem de eğlenceli aktivitelerle dolu bir deneyim sundu.

Festival kapsamında; Lassie, Kral Şakir Devler Uyandı, Garfield gibi çocukların çok sevdiği animasyon ve macera filmleri küçük izleyiciler ve ebeveynleriyle buluştu. Ayrıca, LC Waikiki’nin Efsane Maymunlar çizgi filmi de özel gösterimle yeniden seyircilerin beğenisine sunuldu.

LC Waikiki, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anılar kazandırmak için çeşitli sürprizlerle festivalde yer aldı. 500 çocuğu ilk kez sinemayla buluşturmanın yanı sıra; etkinlik alanında interaktif atölyeler, eğlenceli oyun alanları ve çocukların yaratıcılıklarını geliştiren aktiviteler düzenlendi. Yüz boyama etkinlikleri, maymun maskotu ile eğlence ve interaktif oyun etkinlikleriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Küçük misafirler ayrıca LC Waikiki’nin hediye ettiği özel ürünler ve sürprizlerle mutlu olurken, aileleriyle birlikte festival ortamına neşe kattı.

"Çocukların hayal dünyasını genişletmeye ve onların mutluluğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül Yılmaz etkinlik hakkında şunları söyledi:

"Çocukların gülümsediği her an bizim için çok değerli. Çocuk Filmleri Festivali’nde, sinemaya gitme fırsatı bulamamış 500 çocuğa bu eşsiz deneyimi yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Onların gözlerindeki heyecanı görmek, LC Waikiki olarak sosyal sorumluluk anlayışımızı daha da güçlendiriyor. Bu tür projelerle çocukların hayal dünyasını genişletmeye ve onların mutluluğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

LC Waikiki, çocukların gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklemeye ve onların mutluluğuna ortak olmaya devam edecek.