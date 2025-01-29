LC Waikiki: Türkiye en çok çocuk giyim ve tişört alışverişi yaptı

Kadın, erkek, çocuk ve bebek segmentlerinde her yaşa ve tarza uygungiyim ürünleri sunan LCW.com, 2024’ü 50 milyon adetin üzerinde satışla geride bıraktı. 18 milyonu aşkın ürünle en çok satışın gerçekleştiği çocuk giyim kategorisini sırasıyla kadın, bebek ve erkek giyim kategorileri takip etti.

LCW.com’a 700 milyon ziyaret

LC Waikiki’nin online pazar yeri LCW.com’un satışlarında 2024’te yüzde 77,51 ciro artışı kaydedildi. Yıl boyunca toplam 700 milyondan fazla ziyaret alan LCW.com’un üye sayısı 2 milyon 185 bin 590 artarak toplam 16 milyon 325 bin 893’e ulaştı.

İzmir tişört, Ankara sweathirt giydi

Türkiye’nin tüm şehirleri arasında 13 milyon adetten fazla ürün satışıyla İstanbul birinci sırayı alırken, onu Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli takip etti. İstanbul ve İzmirliler tişört, atlet ve takımlara yoğun ilgi gösterirken Ankaralıların tercihi sweatshirt oldu. Tüm illerde en çok satılan ürünler tişört ve atletler olurken, bunları jeanler ve sweatshirtler izledi.

Kadın giyim kategorisinde en çok satılan ürünler arasında croplarve kazaklar yer alırken, erkek kategorisinde jeanler ve gömlekler öne çıktı. Çocuklarının ihtiyaçları için LC Waikiki’yi tercih eden ebeveynler birinci sırada tişört ve takımlara ilgi gösterirken, eşofmanlar ve sweatshirtler de bu kategorinin diğer popüler ürünleri oldu. Bebek giyimde ise en çok takımlar ve elbiseler ilgi gördü.

Kadınlar çanta, erkekler kemer aldı

Kadın aksesuarlarında en çok satış omuz çantası, bileklik ve toka ürünlerinde gerçekleşirken erkek aksesuarlarında başı çekenler kemer, şapka ve plaj havlusu oldu. Çocuk aksesuarlarından en çok bere, eldiven ve kep şapka alınırken, ayakkabı kategorisinde ise tüm segmentlerde birinci sıraya sneaker’lar yerleşti.

Ev yaşam kategorisinde kahve ve kupa öne çıktı

Ev yaşam alanında kahve fincanı takımı, kupa ve runner en çok satılan ürünler arasında yer alırken, ev dekorasyonda dekoratif obje, oda kokuları ve mum öne çıktı. Evlerin daha sıcak ve huzurlu bir atmosfere bürünmesini sağlayan bu ürünler, büyük ilgi gördü.Özellikle kahve fincanı takımları ve kupalar, sabah kahvesinin keyfini çıkarmak isteyenler için vazgeçilmez oldu.

Oyuncaklarda beton mikseri, kozmetikte parfüm

Oyuncak kategorisinde oyuncak beton mikseri, kamyon ve araba en çok satılan ürünler olurken, kırtasiye malzemelerinde sticker ve yapışkanlı not kağıdı öne çıktı. Kozmetikte parfüm ve roll on, elektronikte bluetooth hoparlör en çok tercih edilen ürün oldu.

Spor alanında beyzbol sopası ve tayt

Spor ürünlerinde beyzbol sopası, badminton topu ve matara en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, spor giyimde tayt en çok satılan ürün oldu. Spor tutkunlarının öncelikli ekipmanları arasına giren bu ürünler, sağlıklı yaşamı destekleyen her yaştan müşteriye hitap etti.