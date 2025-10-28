"LC Waikiki, yapay zekâ odaklı iş gücü dönüşümü başlattı"

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Türkiye'nin yanı sıra global pazarda da hızlı büyüme gösteren giyim perakendecisi LC Waikiki, çalışan deneyimini güçlendiren yenilikçi uygulamalarla öne çıkıyor. Kurduğu Lider Değişim Ofisi (LDO) ile yöneticilerinin gelişimini destekleyen şirket, çalışan bağlılığı ve liderlik kültürünü güçlendiriyor. Ücretsiz psikolojik danışmanlık, diyetisyen, lostra ve terzi hizmetleri gibi uygulamalarla çalışanlarına günlük yaşam desteği sunuyor. Ayrıca performans primleri, kıdem ödülleri, yeni doğan bebek setleri ve motivasyon etkinlikleriyle çalışan memnuniyetini artırıyor.

LC Waikiki İnsan Kaynakları Genel Müdürü Bahattin Aydın, "Pozisyon bazlı eğitim programları ve Mikro Öğrenme yaklaşımıyla çalışanlarımıza hızlı, uygulamaya dönük gelişim fırsatları sunuyoruz. Yapay zekâ, işgücünün yeniden tanımlandığı, liderlik anlayışının evrildiği ve yetkinliklerin yeniden şekillendiği bir çağın katalizörü. Bu vizyonla LC Waikiki, insanı odağa alan ama teknolojiyi onun en güçlü yol arkadaşı haline getiren bir kültür inşa etti" diye konuştu.

LC Waikiki İnsan Kaynakları Genel Müdürü Aydın, LC Waikiki İnsan Kaynakları olarak bu dönüşüme üç ana eksende uyum sağladıklarına vurgu yaptı. Aydın, bu üç ana eksen hakkında şunları söyledi: “Bunlardan biri yapay zekâ okuryazarlığı ve eğitim entegrasyonu. Yapay zekâ araçlarının kurum geneline yayılması için iç ve dış kaynaklı eğitim programları yürütüyoruz. Üretken YZ araçlarına yönelik eğitimlerle çalışanlarımızın bu teknolojileri iş süreçlerine entegre etmelerini sağlıyoruz. Diğer eksenimiz insan odaklı liderlik ve kültürel dönüşüm. LC Waikiki’de Merkez İnsan Kaynakları yöneticilerimizin %91’i yapay zekâ konusunda “destekleyici ve teşvik edici” bir tutum sergiliyor. Bu da teknolojik dönüşümün insani boyutunu önceliklendirdiğimizi gösteriyor. Üçüncü başlık ise yeni yetkinlikler ve beceri dönüşümü. Beceri dönüşümünü stratejik bir öncelik haline getirdik. Özellikle dijital yetkinlikler, veri okuryazarlığı gibi beceriler üzerine odaklanıyor, yapay zekâ araçlarını işlerimize entegre ediyoruz. LC Waikiki olarak iş gücünde yapay zekâ etkisine, liderlik ve yetkinlik dönüşümüne çevik ve sürdürülebilir bir şekilde uyum sağlıyor, geleceğin çalışma kültürünü birlikte inşa ediyoruz.”

"Elsie, chatbot ve miya çalışanların hayatını kolaylaştırıyor

Aydın, insan kaynaklarında uçtan uca dijitalleşmeyi hayata geçirirken, çalışma arkadaşlarının hayatını kolaylaştırmayı ve kararlarını veriye dayalı içgörülerle şekillendirmeyi hedeflediklerine de değindi. Aydın, “Yapay zekâ destekli dijital asistanlarımız EDA (Eğitim Duyuru Asistanı), KORAY (KPI ve OKR Rehber Asistanı Yönlendiricisi), SEDA (Sistematik Eğitim Değerlendirme Asistanı) ve SERA (Satınalma Eğitimli Rekabet Asistanı) KPI yönetiminden geri bildirim analizine, eğitim duyurularından tedarik simülasyonlarına kadar birçok süreçte aktif görev alıyor. Ayrıca Elsie ChatBot ile çalışanlarımız, bordrodan izin süreçlerine kadar tüm sorularına 7/24 yanıt alabiliyor. MİYA adlı yapay zekâ avatarımız ise işe alım süreçlerini hızlandırarak aday deneyimini güçlendiriyor. AI4FUTURE yapay zekâ yarışması ile amacımız, çalışanlarımızı teknolojinin aktif üreticileri haline getirmekti. Genel müdürlüğümüzden yaklaşık 500 başvuru alan yarışmada adaylar, RPA ve agent teknolojilerini kullanarak kendi alanlarında karşılaştıkları sorunları yapay zeka ile çözüm geliştirdiler. Biz de bu projelerin içinden uygulanabilir olanları hayata geçirdik” dedi.

LCW, dönüşümü 3 eksende yürütüyor

1 Yapay zekâ okuryazarlığı ve eğitim entegrasyonu

2 İnsan odaklı liderlik ve kültürel dönüşüm

3 Yeni yetkinlikler ve beceri dönüşümü

LC Waikiki, geleceğin öğrenme modellerine yatırım yapıyor

LC Waikiki İnsan Kaynakları Genel Müdürü Bahattin Aydın, sektördeki bilgi birikim ve tecrübeleriyle eğitim alanında kalıcı etki yaratacak iş birliklerine imza attıklarının da bilgisini paylaştı. Aydın, eğitimde yaptıkları proje ve çalışmalarla ilgili sözlerine son olarak şunları ekledi: “2025 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mesleki Gelişim Programı kapsamında, MEB'e bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğretmenlerine Drapaj Tekniği ile Kalıp Hazırlama Eğitimi verdik. Eğitim Yönetim Sistemimizde yapay zekâ destekli uygulamalarla çalışanlarımıza kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunuyor, onlara özel içerik önerileri geliştiriyoruz. GPT tabanlı metin üretim araçları, metinden-görüntüye modeller ve hızlı prototipleme platformlarıyla çalışıyoruz. Yapay zekâ destekli simülasyonlarla deneyimsel bir öğrenme ortamı sunuyoruz.”