LC Waikiki yaz sezonunu yeni koleksiyonlarıyla karşıladı

LC Waikiki, yeni sezon giyim koleksiyonlarını özel bir davetle tanıtırken, yazın en trend halini stil sahibi dokunuşlarla birleştiriyor.

Bu sezon giyim koleksiyonlarında modern, premium ve stil sahibi bir çizgi öne çıkıyor. Hafif ve nefes alan dokular, doğal tonlar, yazın dinamikliğini taşıyan canlı desenler ve güncel siluetler koleksiyonun ana karakterini oluştururken şehirden tatile, gündüzden akşam davetlerine uzanan kombin alternatifleriyle her ana eşlik eden güçlü bir stil dünyası sunuluyor. Zamansız parçalarla trend detayları bir araya getiren koleksiyon, estetik ve ilham veren bir deneyim sunuyor.

Spice Market koleksiyonu, sıcak ve karakterli tonlarıyla yazın daha sofistike ve güçlü tarafını yansıtıyor. Hardalın enerjisi, kahverenginin derinliği ve haki tonlarının doğallığıyla şehir stiline Akdeniz’den ilham alan modern bir yorum katıyor. Cruise Line’da denizden gelen serinliği hissettiren mavi tonlar, beyazın sadeliği, lacivertin zamansız şıklığı ve kırmızının canlı dokunuşlarıyla sahil ruhunu dinamik bir stile dönüştürüyor. Relaxed Elegance koleksiyonu ise yazın daha sakin ama bir o kadar da rafine tarafına odaklanıyor.

Home koleksiyonu ise yaz mevsiminin neşesini yaşam alanlarına yansıtıyor. Özellikle meyve desenleriyle dikkat çeken seri, renkli, sıcak ve keyifli bir atmosfer yaratırken, yaz mevsimini evin her köşesinde hissettiren detaylarıyla öne çıkıyor. Limon, kiraz ve çilek desenlerinin yer aldığı nevresim setleri, sofra tekstil ürünleriyle birlikte sofralar renkleniyor. Halı ve yastıklarda yazın yumuşak dokunuşu hissedilirken, kupalar, sepetler ve salata, sunum tabaklarıyla günlük anlara yaz enerjisi ekleniyor.