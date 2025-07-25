LC Waikiki’den genç paralimpik sporculara güçlü destek

LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) ana sponsoru olarak Avrupa Para Gençlik Oyunları'na destek veriyor. 21-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları (European Para Youth Games – EPYG), Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez çoklu branşlı bir paralimpik gençlik organizasyonu olarak gerçekleştiriliyor. Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen EPYG, şimdiye kadar yapılanlar arasında en yüksek katılımlı organizasyon olma unvanına da sahip.

33 ülkeden 700’ü aşkın genç sporcu ve 1.200’ü aşkın katılımcı, İstanbul’da bir araya gelecek

33 ülkeden 700’ü aşkın genç sporcu ve 1.200’ü aşkın katılımcı, İstanbul’da bir araya gelerek, TS Basketbol, Boccia, Goalball, Para Judo, Para Tekvando, Para Atletizm, Para Yüzme, Para Masa Tenisi ve bu yıl ilk kez oyunlara dahil edilen Para Okçuluk olmak üzere 9 farklı branşta yarışacak. Türkiye, organizasyona 138 genç sporcu ile katılıyor. 70 kadın ve 68 erkek sporcudan oluşan kafile, daha önceki oyunlarda elde edilen 17 madalyanın (4 altın, 10 gümüş, 3 bronz) ardından, başarılarının devamını getirmeyi amaçlıyor.

LC Waikiki, yalnızca sponsorluk desteğiyle değil, moda alanındaki vizyonuyla da paralimpik sporcuların yanında oluyor. Markanın kapsayıcı moda anlayışıyla tasarladığı “Limitless” koleksiyonu, fiziksel engeli olan bireylerin ihtiyaçlarını gözeten fonksiyonel detayları ve şıklığı bir araya getiriyor. LC Waikiki bu yaklaşımıyla, genç paralimpik sporcuların sadece sahada değil, günlük yaşamda ve stil dünyasında da özgürce var olmalarını destekliyor.