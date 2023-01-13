Leadport, 25 milyon değerleme üzerinden yatırım aldı

“Altın Arama” özelliği sayesinde, müşteri adayı, ihtiyacını online olarak ilettiği anda, şirket yetkilisinin anında müşteriyle telefonda görüşmesini sağlayan, Bilişim Vadisi teknoloji geliştirme merkezinde hayat bulan ve %100 yerli ve milli bir girişim olan Leadport; 25 Milyon TL değerleme üzerinden ilk tur yatırımını aldı.

Bu yatırım ile 2023 yılında Türkiye’de büyümeyi amaçladıklarını ifade eden Leadport Kurucusu Alper Barut, MVP test süreçlerinde, Leadport kullanan şirketlerin, potansiyel müşterilerden (Lead’lerden) gelen satışlarını 6 kat artırdığını, Leadport’a yapılan yatırımın şirketlere 80 kat olarak geriye döndüğünü ve şirketin gelecek hedefinde hem yurt içinde hem de yurtdışında ölçeklenmek olduğunu açıkladı.

ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan ise, dünyada müşteri adayı üretmek için yaklaşık 150 milyar dolar dijital reklam harcaması yapıldığını ancak bu lead’lere ilk temas süresinin ortalama 48 saat olduğuna değinerek, Leadport’ un, saniyeler içinde yetkili kişi ile potansiyel müşteriyi buluşturmasının çok önemli bir soruna çözüm sunduğunu paylaştı.

Leadport mobil uygulaması, telefon görüşmeleri dahil olmak üzere tüm müşteri takip süreçlerini dijitalleştirerek, hem uzaktan çalışma ekiplerine kolaylık sağlıyor, hem de telefon görüşme kayıtlarının analizi sayesinde, başarılı sonuçlara nasıl ulaşıldığını net bir şekilde ortaya koyarak, satış analitiği ve veriye dayalı satışa ön ayak olarak şirketlerin gelirlerini arttırmalarına, büyümelerine yardımcı oluyor.