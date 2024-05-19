Leapmotor International’ın kuruluşu gerçekleşti

Stellantis, Leapmotor International'daki yetki sürecinin tamamlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Leapmotor ile gerekli tüm yetkileri tamamladığını ve yüzde 51/49 hisseyle Stellantis liderliğinde ortak girişim olan Leapmotor International'ın kuruluşunun gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis CEO’su Carlos Tavares, kullanıcılara beklentilerin ötesinde rekabetçi ve teknoloji odaklı elektrikli otomobiller sunabileceklerini belirterek, "Leapmotor International'ın kurulması, dünya genelindeki önemli pazarlarda, Çinli markalarla rekabet edecek ileri teknoloji ürünü batarya elektrikli otomobil modelleriyle küresel ısınma sorununun çözümüne yardımcı olma noktasında geleceğe dönük atılmış önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Tavares, Leapmotor'un büyümesini desteklemek ve ortaklar için değer yaratmak üzere satış kanallarını artırmak için Tianshu Xin liderliğinde güçlü bir ticari ve endüstriyel strateji oluşturduklarını kaydetti.

Leapmotor Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jiangming Zhu da Leapmotor ve Stellantis arasındaki ortaklığın, Çin'in akıllı elektrikli otomobil endüstrisinin küresel entegrasyonunda yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Ortaklığın iki şirket için de üst düzey verimlilik sağlayacağını belirten Zhu, "Leapmotor'un ileri teknolojileri ve ürünleri ile Stellantis'in denizaşırı kanallar, hizmetler ve pazarlama alanlarındaki desteğinden yararlanarak, tüm dünyadaki kullanıcıların Leapmotor ürünlerinin üstün niteliklerini ve sürüş özelliklerini deneyimlemelerini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Sene sonuna kadar 200 satış noktasına ulaşacak

Leapmotor International, Eylül 2024 itibarıyla Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Belçika, Yunanistan ve Romanya olmak üzere Avrupa'da faaliyete geçecek. Şirket, yıl sonuna kadar 200 satış noktasına ulaşacak.

Dördüncü çeyrekten itibaren de Hindistan ve Asya Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da genişlemeyi planlayan şirket, bu kapsamda ilk olarak T03 ve C10 modelleri piyasaya sürülecek ve gelecek üç yıl içinde her yıl en az bir yeni model tanıtacak.

A segmentinde yer alan T03 modeli, B segmenti seviyesindeki iç hacmi ve 265 kilometre WLTP menziliyle kentsel kullanımda öne çıkıyor.

C10 ise 420 kilometre WLTP menzili ve E-NCAP'tan aldığı 5 yıldız ile dikkati çekiyor. Model, tam donanımlı ve aile odaklı bir D segmenti model olarak öne çıkıyor.