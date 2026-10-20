Leav Aviation'dan Suriye hamlesi: İki yeni Şam hattı açılıyor

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Leav Aviation kış programında rotayı Suriye'ye çevirdi. Havayolu, aralık ayıyla birlikte Şam'a iki noktadan daha uçmaya başlayacak.

Münih kalkışlı Şam seferleri ayın ilk gününde start alacak. Köln/Bonn çıkışlı Şam uçuşları da 5 Aralık'ta devreye girecek. İki hatta da haftalık tek sefer planlandı.

Uçuşlarda A320 tipi dar gövdeli uçaklar kullanılacak.

Mevcut hatlarda kış düzenlemesi

Şirketin halihazırda uçtuğu noktalarda da takvim yenilendi. Düsseldorf ile Şam arasındaki seferler aralık itibarıyla seyreltiliyor. Köln/Bonn ile Halep arasında ise ekim sonunda haftada iki uçuşla başlayan program, kasım sonundan itibaren tek frekansa düşürülüyor.

Listede Deyrizor da var. Köln/Bonn'dan Deyrizor'a yılbaşı dönemini kapsayan tarihlerde sınırlı sayıda uçuş yapılması öngörülüyor.