Lego, akıllı tuğlalarla oyun dünyasını değiştirmeye hazırlanıyor

Oyuncak şirketi Lego, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dikkat çekici bir lansman yaptı.

Danimarka merkezli şirket 50 yıl sonra ilk büyük tasarımını duyurdu ve "akıllı tuğla" teknolojisini tanıttı.

Piyasaya sürülecek yeni tuğlaların içinde minik mikro çipler bulunduğu ve bu çiplerin çocukların hareketlerine gerçek zamanlı olarak tepki veren bir dizi sensörü çalıştırdığı duyuruldu.

Tuğlalar ışık ve ses çıkaracak

Yapılan açıklamada çocuklar minik tuğlalarla oynarken, tuğlaların ışık ve ses çıkaracağı ve böylelikle yaratılan nesnelerin "canlanacağı" kaydedildi.

Dünya üzerinde 400 milyondan fazla insanın hayatının bir noktasında Lego'yla oynadığı tahmin edilirken çocukların yılda 5 milyar saat zaman geçirdiği de iddia ediliyor.

Bu yıl Mart ayında piyasaya çıkacak "akıllı Lego" oyuncak setinin Yıldız Savaşları setinde yer alacağı kaydedildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, her figür ve tuğlanın içinde özel olarak yapılmış dört milimetrelik çiplerin bulunacağı da kaydedilirken bunların hareket, yön ve manyetik alanı algılayabilecek.

Lego, çocukları ekranladan uzak tutmaya yarayacak bu yeni teknolojinin daha çok etkileşime gireceğini duyurdu.

1932 yılında Danimarka'da yaşayan zanaatkar Ole Kirk Kristiansen tarafından tahta bloklar halinde geliştirilen Leo, 1949 yılında plastikten üretilmeye başlanmıştı. Lego, 1958 yılında ise günümüzdeki formuna ulaşmıştı.

Lego'nun Yaratıcı Oyun Laboratuvarı'nın Başkanı ve Lego'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Donaldson, "Lego Smart Play ile yaratıcılık, teknoloji ve hikaye anlatımı bir araya gelecek ve bir ekrana ihtiyaç olmadan daha çok etkileşime sahip dünyalar yaratılacak" dedi.

Donaldson, "Biz bunun interaktif ve hayali deneyimler için yeni bir standart olacağını düşünüyoruz ve bu inovasyonu çocukların ellerinde görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.