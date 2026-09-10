LEGO City ve NINJAGO temalı etkinlik alanı Vadistanbul’da ziyaretçilerini bekliyor

Çocuklar kahraman hikayelerini çok sever, ancak maceralarını yalnızca tek bir karakter ya da tek bir evrenle sınırlamaz. Farklı evrenlerden kahramanları, araçları, fantastik canlıları ve hikayeleri doğal bir şekilde bir araya getirerek kendi özgün maceralarını yaratırlar. Hikayeyi kurma ve şekillendirme konusunda ne kadar özgür olurlarsa, oyuna o kadar fazla bağlanır ve sürece daha aktif şekilde dahil olurlar. LEGO® İyi Oyna Araştırması*’nın 2026 sonuçları da yaratıcı oyun ile çocukların kendilerine duydukları güven arasındaki güçlü bağı ortaya koyuyor. Dünya genelinde çocukların yüzde 93’ü bir şeyler tasarlayıp ürettiklerinde kendileriyle gurur duyduklarını, yüzde 91’i ise yaratıcı olmanın kendilerine özgüven kattığını söylüyor.

The LEGO Group, çocukların hayal güçlerini besleyen farklı evrenleri yaratıcılıkla buluşturarak kendi kahraman hikayelerini oluşturmalarına olanak tanıyor. LEGO® setlerinin sunduğu yaratıcı oyun deneyimi sayesinde çocuklar hayal ettiklerini hayata geçirebiliyor, sevdikleri kahramanların dünyalarını kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlayabiliyor. Böylece her LEGO yapım deneyimi, çocukların kendi seçimleri ve yaratıcılıklarıyla şekillenen özgün bir maceraya dönüşüyor. LEGO City ve LEGO NINJAGO olmak üzere dört farklı tema etrafında şekillenen bu maceralarda; şehrin kahramanlarından Spinjitzu ustalarına uzanan farklı dünyalar, çocukların hayal gücüyle yeniden hayat buluyor.

LEGO x Toyzz Shop Deneyim Alanı’nda tüm kahramanlar çocukları bekliyor

LEGO İyi Oyna Araştırması’nın 2026 sonuçlarına göre Türkiye’de çocukların yüzde 92’si, yaratıcılıkları sayesinde aslında kim olduklarını ortaya koyabildiklerine inanıyor. Bu yaklaşımı fiziksel bir deneyime taşıyan LEGO Türkiye, çocukları LEGO x Toyzz Shop Deneyim Alanı’nda kendi kahraman hikayelerini oluşturmaya davet ediyor. 20 Eylül’e kadar Vadistanbul’da ziyaret edilebilecek deneyim alanında çocuklar, LEGO City ve LEGO NINJAGO evrenlerinden ilham alan interaktif istasyonları keşfederken sevdikleri kahramanları ve LEGO setlerini yakından görme fırsatı buluyor. Farklı görevleri tamamlayan çocuklar, her istasyonda görev kitapçıklarına yeni bir damga ekleyerek kendi maceralarını adım adım şekillendiriyor.

Sıra dışı bir kahramanlık hikayesinin kadrajına girebilirsiniz

Deneyimin en dikkat çekici duraklarından biri de 3D anamorfik ve optik illüzyon çalışmalarıyla tanınan sanatçı Sıtkı Doğan’ın LEGO dünyasından ilham alarak hazırladığı yer çizimi. Vadistanbul Toyzz Shop önünde yer alan çalışma, doğru açıdan bakıldığında derinlik kazanarak etkileyici bir kahramanlık sahnesine dönüşüyor. Çocuklar ve aileleri bu alanda fotoğraf çektirerek kendilerini hikayenin bir parçası gibi hissedebiliyor. Son görevlerini Toyzz Shop’ta tamamlayan ziyaretçiler ise sürpriz hediyeler kazanırken, fotoğraf kiosku sayesinde deneyimden unutulmaz bir anıyı da yanlarında götürebiliyor.