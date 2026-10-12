LEGO® Friends’ten çifte heyecan: Heartlake Café İstanbul’da, Heartlake Müzikali ekranlarda!

The LEGO Group’un kız çocuklarının yaratıcı özgüvenlerini güçlendirmek, maceracı ruhlarını desteklemek ve arkadaşlığın gücünü kutlamak için hayata geçirdiği LEGO Friends teması, sevilen setleri ve çizgi film serisiyle kızların hayal dünyasına ilham vermeye devam ediyor.

Şimdi ise çizgi film hayranlarının yakından tanıdığı o büyülü şehirde kızların her gün buluşup planlar yaptığı Heartlake Café, ekrandan çıkarak Türkiye’de ilk kez gerçek bir deneyime dönüşüyor. LEGO Türkiye’nin Maltepe Piazza’da hayata geçirdiği LEGO Friends Heartlake Café, çizgi film serisinin renkli ve eğlenceli dünyasını kız çocuklarıyla buluşturmak üzere 18 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Heartlake City’de LEGO Friends karakterlerinin birlikte müzik yaptığı ve yepyeni hikayeler yarattığı ikonik kafe, bu kez İstanbul’da kız çocuklarının buluşma noktasına dönüşüyor. Ziyaretçiler, Heartlake Café gişesinden aldıkları LEGO yapım parçalarıyla kafenin renkli atmosferinde kız kıza keyifli bir yapım deneyimi yaşarken, LEGO Friends karakterlerini müzik sahnesine taşıyan fotoğraf alanında kendilerini Heartlake City’nin akışına bırakacak.

İlk gerçek oyunculu yapım LEGO Friends: Heartlake Müzikali geliyor!

The LEGO Group’un kız çocuklarına yönelik sürprizleri bununla da sınırlı değil. Macera, LEGO Friends eğlence dünyasında yeni bir dönemi temsil eden ve kızlar tarafından çok sevilen LEGO Friends dünyasının ilk gerçek oyunculu uyarlaması olan LEGO Friends: Heartlake Müzikali ile devam ediyor. Türkçe dublaj seçeneğiyle 16 Ekim’de LEGO YouTube kanalında yayınlanacak müzikalin fragmanı ise geçtiğimiz günlerde LEGO Friends hayranları ile buluştu.

LEGO Friends: Heartlake Müzikali, LEGO Friends evrenini 50 dakikalık bir macerayla ekrana taşıyor. Yapım, büyük bir taşınma sürecine uyum sağlamaya ve kendini ait hissedeceği yeri bulmaya çalışan, zeki ve yaratıcı genç Daisy’nin (Jada Langley) hikayesini konu alıyor. Ünlü yönetmen Kenny Ortega’nın baş yapımcılığını, Paul Becker’ın ise yönetmenliğini ve koreografisini üstlendiği, bir Final Pixel yapımı olan LEGO Friends: Heartlake Müzikali, müzik, duygu ve macera dolu ilham verici hikayesiyle arkadaşlığın, yaratıcılığın ve kendini ifade etmenin gücünü kutluyor. Yapımın Türkçe dublajlı versiyonunda ise Daisy’yi Yaren Özaydın seslendirerek karakteri ve hikayesini Türkiye’deki izleyicilerle buluşturuyor.

Müzikal için özel olarak yazılan dört orijinal şarkının yer aldığı yapım, sevilen LEGO Friends karakterlerini ilk kez gerçek oyunculu bir uyarlamayla yapım parçalarından ekrana taşıyor. Etkileyici performanslar, dinamik koreografiler ve Final Pixel’in son teknoloji sanal prodüksiyon teknolojisiyle Heartlake City; hayranların yakından tanıdığı ve sevdiği hikayelerden, karakterlerden ve mekanlardan ilham alan canlı ve renkli, gerçek oyunculu bir dünyaya dönüşüyor.

Bu özel deneyimin yaratım sürecini anlatan baş yapımcı Kenny Ortega ise şunları söyledi: “Müziğin ve hikaye anlatımının gücüne hayatım boyunca inanan biri olarak, bu projenin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluktu. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım yaratıcı ortağım Paul Becker ve Final Pixel’in yenilikçi ekibiyle birlikte merak, duygu ve sonsuz olasılıklarla dolu bir dünya yarattık. Benim için en özel yanı ise tüm bu görsel şölenin ötesinde, Heartlake Müzikali’nin kendini ait hissettiğin insanları bulmayı, olduğun kişiyi özgürce ortaya koymayı ve birbirimizi desteklediğimizde neler başarabileceğimizi anlatması. İşte bu, LEGO Friends evreninin ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor.”

The LEGO Group Global Eğlence İş Ortaklıkları ve İçerikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jill Wilfert ise şöyle konuştu: “İlk gerçek oyunculu müzikalimizi hayata geçirmek, LEGO Friends için önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra hayranlarımıza sunduğumuz hikaye anlatımı deneyimlerini ileri taşıyan heyecan verici bir adım. Heartlake Müzikali, özünde hayal gücünün sınırsız gücünü kutluyor. Orijinal müzikleri ve etkileyici performansları, LEGO markasının temelindeki yaratıcılıkla buluşturan yapım; kız çocuklarına yalnızca setler değil, kendi hikayelerini, arkadaşlıklarını, yeni olasılıkları ve olumlu değişimleri de inşa edebileceklerini gösteriyor.”