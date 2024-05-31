Legrand, 12 milyon ton karbon emisyonunu önlemeyi hedefliyor

180 ülkeyi kapsayan, 40 binden fazla çalışanı ve yaklaşık 300 bin farklı ürün referansı olan Fransa merkezli Legrand Grup, Türkiye’de de güçlü bir oluşum ile faaliyetlerini yürütüyor.

Basit, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirdiklerini söyleyen Legrand Türkiye Grubu CMO’su Gül Sevinç Selçuk, konut, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma kontrol sistemleri gibi ekipmanlar ürettiklerini dile getirdi.

Üretimde geri dönüştürülmüş plastik ve metal kullanıyor

“Legrand’ın ürettiği ürünlerde yüzde 15 geri dönüştürülmüş plastik kullanım oranına ve yüzde 40 geri dönüştürülmüş metal kullanım oranına ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Gül Sevinç Selçuk, enerji tasarruflu ürünlerin satışı yolu ile 12 milyon ton karbon emisyonundan kaçınmayı planladıklarını söyledi.

Legrand, üretim tesislerindeki enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji dağıtımı yolu ile doğrudan karbon emisyonlarını yılda yüzde 10 oranında azaltmayı amaçlıyor.

“2030 yılına kadar kendi faaliyetlerimiz ile ilgili karbon emisyonlarını yüzde 50 oranında ve değer zincirimizdeki karbon salınımı yüzde 15 oranında azaltmayı hedefliyoruz” diyen Selçuk, karbon ayak izini azaltmak, mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve 2050’ye kadar sıfır karbona ulaşmak gibi ana hedefleri gerçekleştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Legrand tüm bu hedeflere ulaşmak amacıyla 250 kilit tedarikçisini, 2030 yılına kadar ortalama yüzde 30’luk karbon emisyonu azaltma hedefine teşvik ediyor.

Karbon salımının yüzde 20’sinin sebebi binalar

Enerji kullanımında yaşanan artışın çevresel etkilere sebep olduğunu hatırlatan Gül Sevinç Selçuk, “Binalar toplam enerji tüketiminin yüzde 35’i, toplam karbon salınımının yüzde 20'sini oluşturuyor. Binalarda enerji tüketimini azaltmak ve enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve çevresel etkileri en aza indirgeyebilmek için büyük önem arz ediyor” dedi.