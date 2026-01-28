Leidos, ENTRUST Solutions Group’u satın almak üzere anlaşmaya vardı

Savunma, teknoloji ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren Leidos Holdings, enerji altyapısı segmentindeki konumunu güçlendirmek amacıyla önemli bir satın alma adımı attı. Şirket, güç tasarımı ve elektrik altyapısı alanında faaliyet gösteren ENTRUST Solutions Group’un satın alınması için yaklaşık 2,4 milyar dolarlık anlaşmaya vardı.

Satın almanın, şirketin mevcut nakit kaynakları ile yeni kredi ve ticari borçlanma araçları kullanılarak finanse edilmesi planlanıyor. İşlemin, gerekli düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

Enerji altyapısı faaliyetleri genişleyecek

Söz konusu satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Leidos’un enerji altyapısı mühendisliği alanındaki faaliyetlerinin ölçeğinin önemli ölçüde büyümesi öngörülüyor. Birleşme sonrası şirketin, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine yönelik mühendislik ve tasarım hizmetlerinde daha geniş bir müşteri portföyüne ulaşması hedefleniyor.

Şirket yönetimi, işlemin gelir tarafında kısa vadede katkı sağlamasını ve orta vadede kârlılığı desteklemesini bekliyor. Artan elektrik talebi, enerji şebekelerinin modernizasyon ihtiyacı ve veri merkezlerine yönelik altyapı yatırımlarının, bu satın alma kararında belirleyici olduğu ifade ediliyor.