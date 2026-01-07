Lenovo, CES 2026’da Qira isimli yapay zeka sistemini tanıttı

Herkes için ‘Daha Akıllı Teknoloji’ vizyonuyla hareket eden Lenovo, her yıl Las Vegas’ta düzenlenen, dünyadaki en büyük ve etkili teknoloji fuarlarından biri olan CES® (Consumer Electronics Show)’te, Lenovo Qira’yı teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu.

Yapay zeka deneyimi olan Qira, uygulama tabanlı yapay zeka yaklaşımından sistem seviyesinde, her an erişilebilir bir zeka anlayışına geçişi temsil ediyor. Qira; kullanıcıdan ayrı bir uygulama açmasını, geçiş yapmasını ya da özel bir komut vermesini beklemeden, bağlamı anlayarak ve izin dahilinde kullanıcıya eşlik ediyor. Lenovo Qira kullanıcısını zamanla tanımaya başlıyor. Zaman içinde kullanıcıyla paylaştığı deneyimlerden öğrenerek istekleri kavrıyor, ihtiyaçları öngörüyor ve doğal, kişisel hissettiren aksiyonlar alıyor.

Qira, Lenovo cihazlarında Lenovo Qira, Motorola cihazlarındaysa Motorola Qira adıyla kullanıma sunulacak.

Lenovo Qira’nın yalnızca bir yapay zeka asistanı değil, cihazlar arası entegre bir zeka katmanı olduğuna dikkat çeken Lenovo Teknoloji Direktörü Dr. Tolga Kurtoğlu, yapay zekayı kullanıcıların hayatına eklenen ayrı bir araç olmaktan çıkarıp, deneyimin doğal bir parçası haline getirdiklerini belirtti.

Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sistem seviyesinde çalışan Qira, kullanıcıların ne yaptığını, hangi cihazda olduğunu ve bağlamı anlayarak, doğru anda doğru desteği sunabiliyor. Biz Lenovo olarak, yapay zekanın görünmez ama vazgeçilmez bir yol arkadaşı olması gerektiğine inanıyoruz. Qira da tam olarak bu vizyonun somut bir karşılığı.”

Güvenli, etik ve bağlantılı bir yapay zeka dünyası

Gizlilik tasarımı anlayışıyla geliştirilen Qira, hibrit yapay zeka mimarisi; kişisel verilerin mümkün olduğunca cihaz üzerinde kalmasını önceliklendirirken, güvenli bulut servisleriyle yeteneklerini genişletiyor. Kullanıcı kontrolü, etik ilkeler ve hesap verebilirlik, Qira deneyiminin merkezinde yer alıyor. Lenovo Qira, sektörün lider iş ortaklarından oluşan büyüyen bir ekosistemle destekleniyor. Microsoft’un Windows Foundry ve Microsoft Azure üzerinden sunduğu yapay zeka altyapısı, Windows PC’ler, tabletler ve akıllı telefonlar arasında güvenli ve kesintisiz bir yerel-bulut koordinasyonu sağlıyor. PC’lerdeki Creator Zone içinde Stability AI, Stable Diffusion 3.5 Flash modelleriyle özel ve sınırsız cihaz içi metinden görsele üretim imkânı sunuyor. Notion, kullanıcıların dijital not alma, çalışma alanlarındaki belgeleri ve planları güvenli biçimde bağlama dahil ederek kişisel bilgi tabanını güçlendiriyor. Perplexity AI, kaynaklı ve derinlemesine yanıtlarla konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Expedia Group markaları Expedia ve Vrbo ile entegrasyon sayesinde, seyahat planlama süreci daha hızlı ve akıcı hale geliyor.

Qira ile tüm cihazlar tek bir yapay zeka ile entegre

Qira, Lenovo ve Motorola ekosistemi genelinde tek ve tutarlı bir yapay zeka deneyimi sunuyor. Qira; bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar arasında kullanıcıyla birlikte hareket ederek, ekranlar, görevler ve ortamlar arasında süreklilik sağlıyor. Geleneksel sohbet tabanlı yapay zekalardan farklı olarak Lenovo Qira, üç temel özellik üzerine kurgulandı; varlık, aksiyon ve algı.

Varlık özelliğinde Lenovo Qira, sistem seviyesinde entegre yapısı sayesinde cihazlar arasında tanıdık ve tutarlı bir deneyim sunuyor. Kullanıcının tercihine göre proaktif öneriler sunabiliyor, çağrıldığında anında yanıt veriyor ya da ihtiyaç duyulana kadar arka planda sessizce çalışabiliyor. ‘Hey, Qira’ sesli komutu, özel tuş ya da kalıcı arayüz öğesi üzerinden doğal biçimde aktive edilebiliyor.

Aksiyondaysa cihaz yeteneklerini ve lokal yapay zekayı kullanarak, çevrimdışı olunsa bile, kullanıcı adına aksiyon alabiliyor. Uygulamalar ve cihazlar arasında iş akışlarını organize ediyor, farklı yapay zeka ajanlarını koordine ediyor ve kullanıcıyı her adımı manuel olarak yönetmek zorunda bırakmadan süreci ileri taşıyor.

Üçüncü özellik olan algı kısmındaysa Qira, kullanıcı onayı ve gizliliği temel alarak cihazlar arasında seçilen etkileşimleri, anıları ve belgeleri bir araya getiren birleşik bir bilgi havuzu oluşturuyor. Cihazlar arası algılama sayesinde kullanıcının dünyasına dair canlı bir bağlam modeli geliştirerek sürekliliği, alışkanlıkları ve iletişim yaklaşımını zaman içinde anlayabiliyor.

Gerçek anlar için tasarlandı

Qira, kullanıcıların dijital yaşamlarında yönünü kaybetmeden, akışta ve üretken kalmasını sağlayan temel deneyimler sunuyor ve o an ne yaptığınızı anlayarak bağlamsal ve proaktif öneriler sunuyor. Cihazlar arasında süreklilik sağlayarak, ekstra adımlara gerek kalmadan bir sonraki en doğru aksiyonu görünür hale getiriyor. E-postalardan belgelere, mesajlardan notlara kadar çalıştığınız içerik üzerinde doğrudan yazmanıza yardımcı oluyor. Tonunuzu ve isteğinizi anlayarak fikirlerinizi net, akıcı metinlere dönüştürüyor. Böylece boş bir sayfa ya da uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmıyor.

Ekran veya kamera paylaşımı sırasında Lenovo Qira, gerçek zamanlı ve çok modlu etkileşim sunuyor. Söylenenleri ve gösterilenleri aynı anda anlayarak, yapay zeka ile iş birliğini daha doğal ve akıcı hale getiriyor. Ara verdiğinizde zaman kaybetmeden geri dönmenizi sağlıyor. Qira, siz yokken olanları özetliyor, önemli noktaları öne çıkarıyor ve işlerinize ya da konuşmalarınıza netlik ve güvenle yeniden dahil olmanıza yardımcı oluyor.

Toplantılar ve görüşmeler sırasında, etkinleştirildiğinde gerçek zamanlı transkripsiyon ve çeviri desteği sunuyor; önemli noktaları yakalayıp özetler oluşturuyor. Kararları veya detayları hatırlamanız gerektiğinde, Qira bunları anında ekrana getiriyor. Daha derin odaklanma gerektiren anlar için, Creator Zone gibi özel yapay zeka deneyimleri; görsel ve fotoğraf üretimi ile düzenleme süreçlerinde daha az dikkat dağıtıcı unsur ve daha fazla yaratıcı kontrol sağlıyor.

Qira, 2026’nın ilk çeyreğinde seçili Lenovo cihazlarında kullanıma açılacak ve ilerleyen dönemde desteklenen Motorola akıllı telefonlarla genişleyecek. Qira’ya mevcut Lenovo AI Now kullanıcıları sorunsuz kablosuz güncellemelerle erişim sağlayabilecekler.