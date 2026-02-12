Lenovo’nun üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Lenovo Group, 31 Aralık’ta sona eren üçüncü çeyrekte net karının yıllık bazda yüzde 21 düştüğünü açıkladı. Ancak şirket, analist beklentilerinin üzerinde sonuçlar açıkladı.

Hissedarlara atfedilen net kâr 546 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, LSEG verilerine göre 451,29 milyon dolarlık ortalama analist beklentisinin üzerinde geldi.

Şirketin geliri ise yapay zekâ odaklı talebin desteğiyle yıllık bazda yüzde 18 artarak 22,2 milyar dolara yükseldi. Gelir, 20,6 milyar dolarlık piyasa beklentisini de geride bıraktı.

Tek seferlik kalemler ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler hariç tutularak hesaplanan düzeltilmiş net kâr ise yüzde 36 artışla 589 milyon dolara çıktı.

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Lenovo, güçlü gelir artışı sayesinde marj baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde performans sergiledi.