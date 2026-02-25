Leonardo, 2025 yılında rekor sipariş ve güçlü nakit akışı açıkladı

İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun 2025 yılında cirosu 19,5 milyar Euro olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 1,75 milyar Euro oldu. Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (EBITDA) ise 2,43 milyar Euro seviyesinde kaydedildi.

Leonardo’nun serbest faaliyet nakit akışı 1,01 milyar Euro olurken, şirketin net borcu 1 milyar Euro ile 2024’e göre %44 azaldı. Şirketin 2025 yılı yeni siparişleri 23,78 milyar Euro, toplam sipariş bakiyesi ise 46,62 milyar Euro olarak belirlendi.

Şirket yetkilileri, açıklanan rakamların öncü olduğunu ve 2025 yılı sonuçlarının şirketin yıl başında verdiği yönlendirmelerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Leonardo, sanayi planına ilişkin güncellemeleri ise 12 Mart’ta Roma’da paylaşacağını duyurdu.