Leonardo 2025’te hedefleri aştı, borcunu önemli ölçüde düşürdü

İtalya merkezli savunma ve havacılık devi Leonardo, 2026 başında açıklanan 2025 mali yılı sonuçlarına göre hedeflerinin üzerinde bir performans sergiledi. Şirketin geçen yıl aldığı yeni siparişler bir önceki yıla göre %14,5 artarak 23,8 milyar Euro seviyesine yükseldi. Toplam gelirler ise yaklaşık 19,5 milyar Euro olarak gerçekleşti ve tüm iş kollarında çift haneli büyüme görüldü.

Finansal açıdan da önemli adımlar atan Leonardo, net borcunu %44 azaltarak yaklaşık 1 milyar Euro seviyesine çekti. Borç düşüşünde şirketin deniz altı sistemleri birimini Fincantieri’ye satması etkili oldu.

Savunma ve güvenlik siparişleri Leonardo’nun büyümesine yön veriyor

Şirket, savunma elektroniği ve güvenlik ekipmanlarına olan talebin güçlü olduğunu belirtirken, Kuveyt’teki büyük lojistik kontrat ve GCAP savaş uçağı programı gibi projelerin büyümeye katkı sağladığını vurguladı.

CEO Roberto Cingolani, bu güçlü sonuçları son üç yıldır uygulanan stratejinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Leonardo, 11 Mart 2026'da iş planını güncelleyip detayları 12 Mart 2026'da kamuoyuyla paylaşacak.

Özetle, Leonardo 2025 mali yılını hem büyüme hem de finansal disiplin açısından güçlü bir şekilde tamamlamış oldu.