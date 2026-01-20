Leonardo, Fincantieri ile birleşme sinyali verdi

İtalya merkezli savunma ve havacılık şirketi Leonardo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo, ülkenin önemli gemi inşa gruplarından Fincantieri ile uzun vadede olası bir birleşme ihtimaline dikkat çekti. Milano’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pontecorvo, iki şirket arasında daha derin bir sanayi entegrasyonunun ilerleyen dönemde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Pontecorvo, açıklamasında birleşmeye ilişkin somut bir plan ya da takvim bulunmadığını vurgularken, bu yaklaşımın stratejik bir vizyon olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Açıklama, Avrupa savunma sanayiinde konsolidasyon tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yapıldı.

Leonardo ve Fincantieri’nin kesişen stratejileri

Leonardo ve Fincantieri’nin her ikisi de büyük ölçüde İtalyan devletinin kontrolünde bulunuyor ve farklı projelerde halihazırda iş birliği yürütüyor. Ancak geçmiş yıllarda gündeme gelen daha kapsamlı birleşme ve entegrasyon girişimleri, siyasi ve kurumsal öncelikler nedeniyle somutlaşmamıştı.

Son dönemde Fincantieri, askeri gemi inşası ve savunma projelerine odaklanırken; Leonardo ise havacılık, elektronik sistemler, deniz platformları ve savunma teknolojileri alanlarındaki faaliyetlerini genişletiyor. Olası bir birleşmenin, İtalya’nın savunma sanayiindeki uluslararası konumunu güçlendirebilecek bir adım olabileceği değerlendiriliyor.