Leonardo öncülüğünde imzalanan 4 milyar Euro’luk savunma anlaşması sektörde dengeleri değiştiriyor

Askeri sanayide kıtalararası bir teknoloji köprüsü kuran bu tarihi entegrasyon, özellikle akıllı sensör mimarisinin geliştirilmesi ve ihraç edilmesi süreçlerinde çok daha esnek bir finansman ve lojistik modeli bizzat sunacak. İtalyan mühendisliği ile Birleşik Arap Emirlikleri sermayesini aynı çatı altında bir araya getiren yeni yapılanma, uluslararası havacılık pazarında rüştünü ispatlamış askeri platformların bölgesel pazarlardaki tedarik süreçlerini de bizzat üstlenecek. Sektör genelinde yerli ve bağımsız üretim payını %100 düzeyine ulaştırma kararlılığı öne çıkıyor.

Gelişmiş radar donanımlarında küresel üretim üssü kuruluyor

Uluslararası güvenlik risklerinin tırmandığı ve orduların erken ihbar sistemlerine yönelik ayırdığı ödeneklerin katlandığı yeni finansal konjonktürde, akıllı sensör yatırımları en karlı alanların başında yer alıyor. Leonardo liderliğinde hayata geçirilen bu yeni şirket, özellikle modern fırkateynlere ve pilotsuz hava araçlarına entegre edilecek yapay zeka destekli izleme yazılımlarına öncelik verme kararı aldı. Atılan bu imzalar sayesinde, müttefik ülkelerin sınır defans hatlarında kullanılacak olan kritik elektronik harp araçlarının üretim ve lojistik süreleri de hissedilir düzeyde kısalacaktır.

M-346 askeri jet satışları yeni kurumsal yapıya devrediliyor

Sözleşmenin küresel havacılık çevrelerinde en çok ses getiren maddesini ise süpersonik-altı jet eğitim uçağı pazarının zirvesinde yer alan M-346 platformunun geleceğe dönük ticari ve pazarlama stratejileri oluşturuyor. Ortak girişim, Orta Doğu ve Asya coğrafyasından gelen yoğun alım taleplerini bizzat bu yeni konsorsiyum üzerinden yöneterek, operasyonel hareket kabiliyetini ve esnekliğini en üst basamağa taşımayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yeni nesil savaş yönetim sistemleriyle modernize edilecek olan uçak satışlarının, şirketin 4 milyar Euro’luk ciro hedefine %30 oranında doğrudan katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.