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Les Ottomans Otel için yapılan ihaleyi rekor fiyatla BLG Varlık Yönetim kazandı

İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Les Ottomans’ın icra yoluyla satışına ilişkin ihale tamamlandı. İhaleyi, başlangıç bedelinin yaklaşık 4.5 katını teklif eden BLG Varlık Yönetim A.Ş. kazandı.

Haber Merkezi
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Les Ottomans Otel için yapılan ihaleyi rekor fiyatla BLG Varlık Yönetim kazandı
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İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından Les Ottomans’ın icra yoluyla satışına ilişkin e-ihale süreci tamamlandı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 23 Haziran’da başlatılan açık artırma, 30 Haziran’da sona erdi. İhaleyi, başlangıç bedelinin yaklaşık 4.5 katı olan 3 milyar 200 milyon TL teklif eden BLG Varlık Yönetim A.Ş. kazandı.

BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak ihaleye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak, borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve söylemleri ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerine rağmen, ‘Les Ottomans’ olarak bilinen otelin icra ihalesinin 30.06.2025 tarihinde tamamlanmış ve ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir.

BLG Varlık Yönetim A.Ş olarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyümüzdeki varlıkları etkin şekilde yönetmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

BLG Varlık Yönetim A.Ş.”

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