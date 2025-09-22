Letven Capital, agro ekonomide Türkiye’yi küresel yatırımın merkezine taşıyor

Önümüzdeki çeyrek yüzyılda büyümesini sürdürme hedefiyle yola çıkan Avrupa, vites değiştirerek geride kaldığı girişimcilik ekosistemini geliştirecek yeni projeleri hayata geçiriyor. ABD ve Çin karşısında rekabet gücünü kaybeden Avrupa Birliği, bu açığı kapatmak üzere 450 milyar euro bütçeli ECF (European Competitiveness Fund) ile teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir atağa kalktı. Bu dönüşüm sürecindeki stratejiyi Türkiye için yeni bir fırsat penceresi olarak gören Letven Capital, uluslararası yatırımcıların yatırım yapabileceği Belçika merkezli portföy şirketi Forka Capital ile ARTIO fonu kuruluşu için anlaştı.

Forka Capital ve ARTIO ile Belçika’dan Avrupa’ya teknoloji yatırımı

Forka Capital ile yöneteceği ARTIO fonu ise ECF ile uyumlu olarak yapılandırılarak Avrupa’nın teknoloji temelli kalkınma hedeflerine uygun hale getirildi. Forka Capital’in sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki girişimlere yatırımda önemli bir çıpa olacağını söyleyen Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği’nin rekabetçilik fonu Türkiye için kaçırılmaması gereken bir fırsat penceresi. Kurduğumuz fon ARTIO ile oluşan yeni değer merkezinden güç almayı hedefliyoruz. Yatırımlarda beş önemli alana odaklanacağız; yeşil ve mavi ekonomi, yapay zeka ve robotik, savunma ve uzay teknolojileri, tarım ve gıda teknolojileri, siber güvenlik teknolojileri. Böylelikle yatırım portföyümüzü Avrupa’nın kritik sektörlerine entegre ederek bölgesel portföy büyümemizi hızlandıracağız.”

Teknoloji ve etki yatırımı alanındaki uzmanlığını Avrupa merkezli fonlar ile geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefleyen Letven Capital, portföy çeşitliliğini artırarak uluslararası yatırımcıları da ağına katmış olacak.

Avrupa ile Türkiye arasına TarsLabs köprüsü

İngiltere ve Avrupa’nın girişimcilik ekosistemindeki dönüşümde öncelik verdiği alanların başında tarımda sürdürülebilirlik, verimlilik, dijitalleşme ve iklim odaklı yenilikçi çözümler yer alıyor. Agritech girişimlerinde ise yapay zeka destekli tarımsal verim tahminleri, akıllı sulama sistemleri, toprak sensörleri ve gıda lojistiği uygulamaları öne çıkıyor. Ekosisteminde agritech yatırımları önemli yer tutan Letven Capital de bu yönde önemli bir yapılanmaya imza attı. İnovasyon ve girişimcilikte yeni bir merkez olarak konumlanan New Palo Alto olarak tanımlanan Londra, Paris ve Brüksel üçgenindeki üç ülkede kuracağı TarsLabs merkezleri ile Batı Avrupa’da hızla büyüyen ekosistemini Türkiye ile entegre edecek. Bu yapılanma sayesinde tarım ve gıdada Avrupa ile Türkiye arasında teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler TarsLabs merkezleri ile bir araya gelecek.

“İlkini Türkiye’de Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde kuracağımız, ardından İngiltere ve Hollanda’da açacağımız TarsLabs’ler, tarım teknolojileri konusunda bir teknopark gibi çalışacak” diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu alanda uzmanlaşmakta olan girişimler için bir hızlandırıcı gibi faaliyet gösterecek. İsmini tarım odaklı girişim sermayesi yatırım fonumuz TARS’tan alan TarsLabs’ler akademi ve özel sektör ile iş birliği yaparak bu bölgelerdeki tarım girişimlerini seçip yatırım yapmamıza olanak sağlayacak. Bu yatırımlar aracılığıyla İngiltere ve Hollanda pazarları bizim için bir köprü vazifesi görecek. Türkiye'deki tarım teknolojilerinin Kıta Avrupası’na pazarlanması ve Avrupa'daki tarım teknolojilerinin Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.”

Bu üç merkez arasında kurulacak strateji sayesinde TarsLabs yalnızca girişim üretmekle kalmayacak aynı zamanda Letven Capital’in Avrupa’daki fonlara açılan kapısı olacak.

“Türkiye gıda güvenliği zincirinde merkez olabilir”

Tarım teknolojilerinin yurt dışına açılmasının Türkiye açısından kritik olduğuna dikkat çeken Kılıç, küresel denge içinde önümüzdeki 10-20 yılda ülkemiz yatırımcılarının Avrupa dışındaki ülke ve coğrafyalara açılımının önemli olduğunu belirtti. Tarım ve gıdada girişim sermayesi fonları ile bölgesel çok uluslu değer yaratacak iş ve yatırım modelleri kurulması gerektiğini söyleyerek “Field-to-Gulf adını verdiğimiz modele göre, Türkistan coğrafyası olarak tanımlanan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan’da üretip Türkiye’de işleyerek Körfez’de tüketmek yeni dönemde öne çıkacak. Böylelikle Türkistan toprağı, Türkiye’nin teknolojisi ve Körfez’in sermayesi birleşerek gıda güvenliği zincirinde Türkiye bir merkez haline gelebilir” diye konuştu.

Türkiye’ye 3 saatlik uzaklıkta bulunan ve 1 milyar tüketicinin 2 trilyon dolarlık gıda harcaması yaptığı pazardan ülkemizin yüzde 10 pazar payı almasının mümkün olabileceğini söyleyen Kılıç, “Bu coğrafya konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Rusya ve Türkistan’da özellikle tarım makineleri, sera sistemlerinde yüksek katma değer odaklı ihracat yapabiliriz. Orta Doğu’nun ise gıda güvenliği çözümleri, yazılım, AI tabanlı su yönetimi çözümlerine ihtiyacı var. Özellikle Suudi ve BAE fonları çok parçalı strateji yürüttükleri gıda güvenliğinde Türkiye ve Türkistan’da tarıma ortak arıyor. Bölgede sürdürülebilir ve dayanıklı bir tarım ekosistemi oluşturmak için finansal kaynaklar, teknolojik yenilikleri teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar ve reformlar üretiliyor. Sera teknolojisi, dikey tarım, tarımsal yazılım ve sensörler öncelikli alanları. Bu alanlarda yatırım için milyar dolarlık bütçeler ayırdıkları fonlar radarımızda” dedi.

Letven Capital, bu bölgelerdeki fonlarla ortak yatırım yapmayı da gündemine alarak Türk tarım teknolojileri girişimlerinin küresel ölçeğe ulaşmasını hedefliyor.