LG Electronics, güçlü marjlar ve rekor gelirle ilk çeyrek beklentilerini geride bıraktı

LG Electronics, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Küresel pazardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen şirket, hem gelir hem de operasyonel kar tarafında analistlerin tahminlerini aşmayı başardı. Bu başarı, şirketin geleneksel donanım odaklı yapısını hizmet ve çözüm odaklı bir modele dönüştürme stratejisinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle operasyonel marjlardaki belirgin iyileşme, yatırımcılar tarafından olumlu bir 'kazanç sürprizi' olarak nitelendirildi.

Şirket tarihinin en yüksek ilk çeyrek geliri elde edildi

Finansal raporlara göre LG, ocak ve mart aylarını kapsayan dönemde 23,73 trilyon KRW konsolide gelir elde ederek kendi tarihindeki en yüksek ilk çeyrek rakamına ulaştı. Faaliyet karı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık %33 artarak 1,67 trilyon KRW seviyesine yükseldi. Şirketin faaliyet marjı %7,1 bandına çıkarak son beş çeyreğin en verimli performansını sergiledi. Bu karlılık artışında, ham madde maliyetlerinin optimize edilmesi ve lojistik giderlerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi kritik rol oynadı.

Otomotiv çözümleri birimi büyümenin lokomotifi oldu

LG’nin son yıllarda en çok yatırım yaptığı alanlardan biri olan araç çözümleri birimi, bu çeyreğin yıldızı oldu. Otomotiv bileşenleri satışları, özellikle Avrupa merkezli premium araç üreticilerinden gelen yüksek taleple birlikte rekor kırdı. Bilgi-eğlence sistemleri ve elektrikli araç parçalarına yönelik artan talep, bu birimin toplam karlılık içindeki payını önemli ölçüde artırdı. Analistler, otomotiv grubunun artık LG için sadece yan bir iş kolu değil, ana gelir damarlarından biri haline geldiğini belirtiyor.

Abonelik tabanlı iş modelleri kar marjlarını yukarı taşıdı

Geleneksel beyaz eşya satışlarının ötesine geçmeyi hedefleyen LG, cihaz aboneliği sistemini küresel ölçekte yaygınlaştırarak düzenli gelir akışını sağlama aldı. Çamaşır makinesi, buzdolabı ve klima gibi ürünlerin bir hizmet olarak sunulduğu bu model, yüksek satış hacminin yanı sıra sürdürülebilir bir kar marjı yarattı. Yazılım ve içerik hizmetlerinin donanımla entegre edilmesi, tüketicilerin marka sadakatini artırırken şirketin donanım piyasasındaki fiyat rekabetinden daha az etkilenmesini sağladı.