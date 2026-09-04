LG Electronics yapay zeka veri merkezleri için soğutma kapasitesini büyütüyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Şirketin veri merkezi soğutma alanındaki siparişleri 2026'nın ilk yarısı itibarıyla yaklaşık 600 milyar wona ulaştı. Siparişlerin ağırlığını soğutucular ve veri merkezlerinde havanın sıcaklığını kontrol eden hava tarafı sistemleri oluşturdu.

LG Electronics, yıl sonuna kadar birkaç trilyon won tutarında ek sipariş almayı öngörüyor. Şirket böylece yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artıştan yararlanarak veri merkezi soğutma faaliyetlerinin toplam gelir içindeki payını artırmayı amaçlıyor.

Sıvı soğutma portföyü genişliyor

Yapay zeka sunucularının işlem kapasitesi yükseldikçe raf başına düşen güç ve buna bağlı ısı üretimi de artıyor. Bu durum, geleneksel hava soğutma yöntemlerinin yanında sıvı soğutma çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor.

LG Electronics de bu değişime paralel olarak soğutucu dağıtım üniteleri ve soğuk plakalar gibi raf tarafında kullanılan ürünlere ağırlık veriyor. Şirket, daha yüksek kapasitedeki sistemler üzerinde çalışmalarını sürdürürken ürün gamını farklı güç seviyelerine göre genişletiyor.

Nvidia sertifikası büyüme beklentisini destekliyor

LG Electronics'in 600 kilovat kapasiteli soğutucu dağıtım üniteleri Nvidia'nın sertifikasyon sürecinden geçti. Şirket, daha yüksek kapasiteli ürünler için de çalışmalarını sürdürüyor.

1 megavat kapasiteli birimin son sertifikasyon aşamasında olduğu belirtilirken, 2,5 megavat ve 4 megavat kapasiteli modellerin 2026'nın ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Yapay zeka veri merkezlerinde güç yoğunluğunun yükselmeye devam etmesi, soğutma altyapısına yönelik yatırımların da artmasını beraberinde getiriyor. LG Electronics, özellikle raf tarafındaki sıvı soğutma ürünleriyle bu büyüyen pazardan daha fazla pay almayı hedefliyor.