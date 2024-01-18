LG, Güney Kore dışındaki ilk EV şarj cihazı fabrikasını açtı

LG Electronics (LG), mevcut tesisleri kullanma yeteneği gibi birçok stratejik nedenden dolayı ABD merkezli EV şarj cihazı üretim fabrikasını Teksas'ta açtı.

5 bin 500 metrekarelik yeni tesisiyle EV şarj çözümleri altyapısını genişleten LG’nin Kuzey Amerika’da yıllık 10 bin adedin üzerinde kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Fabrika, LG'nin Güney Kore dışındaki ilk EV şarj cihazı üretim tesisi olmasıyla dikkatleri çekiyor. Şirket geçen yıl, bağlı şirketi HiEV Charger altında bir EV şarj cihazı üretim operasyonu başlatmıştı.

Tesis, yerel talebi karşılamasına olanak sunacak

LG'nin ABD elektrikli araç şarj pazarına girişi, şirketin artan yerel talebi karşılamasına ve yeni iş fırsatları keşfetmesine olanak tanıyacak. Stratejik ve felsefi olarak ABD hükümetinin Enflasyonu Azaltma Yasası’nda belirtilen enerji ve çevre hedeflerinin birçoğuyla uyumlu olan sürdürülebilirlik odaklı şirket, elektrikli araç şarjı işini güçlendirmeye kararlı ve Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapındaki varlığını büyütme planlarına başladı.

LG, Teksas fabrikasında 11kW şarj cihazlarının montajına başladı ve yılın ilk yarısında 175kW hızlı şarj cihazlarının üretimine başlayacak. LG ayrıca, 2024 yılında 350kW ultra hızlı şarj cihazını piyasaya sürmeyi ve özellikle ticari seyahat ve uzun mesafe taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için EV şarj cihazı serisini genişletmeyi hedefliyor.

Şirket, üretim yetenekleri, kalite kontrolü ve satış sonrası hizmetleri sayesinde güvenilir bir EV şarj cihazı sağlayıcısı olarak hızla itibar kazanıyor. LG, kontrol ve reklam çözümleri de dahil olmak üzere farklılaştırılmış tekliflerini vurgulayarak, EV şarj çözümleri işinin orta ve uzun vadede pazar konumunu geliştirmeye devam edeceğinden emin.

İşletmelerin çeşitli EV şarj taleplerinden yararlanacak

Ayrıca LG, gelecekteki büyümeyi desteklemek için oteller, alışveriş merkezleri, perakende mağazalar, benzin istasyonları ve otoparklar gibi çeşitli işletme ve tesislerin çeşitli EV şarj taleplerinden yararlanmayı planlıyor. LG'nin ABD otel TV ve dijital tabela sektörlerindeki B2B deneyimi, şirketin EV şarj çözümleri işini ABD'de genişletmesine yardımcı olması beklenen değerli bilgiler sağlıyor.

Küresel yönetim danışmanlığı şirketi Roland Berger'e göre küresel EV şarj pazarının 2030 yılına kadar 186 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın genişlemesi, çevreyi korumayı amaçlayan düzenlemelerin devam eden uygulaması ve araç elektrifikasyonunun sürekli ilerlemesi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan LG İş Çözümleri Şirketi Başkanı Jang Ik-hwan, “Teksas'ta EV şarj cihazı üretim fabrikamızı kurarak, ABD'de hızla artan EV altyapısı talebine aktif olarak yanıt verebileceğiz. LG, tavizsiz kalite sunmaya kendini adamış durumda ve müşterilerine verimli şarj ünitelerini gelişmiş kontrol sistemleriyle birleştiren güvenilir EV şarj çözümleri sunacak.” dedi.