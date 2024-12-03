LG Türkiye'de üst düzey atama

LG Türkiye'nin tüm İK politikalarının yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olan İzel Hara, ekip liderliğini yürüteceği yeni görevine kasım ayı itibarıyla başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesinde Halkla İlişkiler Yüksek Lisansını tamamlayan İzel Hara, Nike, Boyner, Marks & Spencer, STFA Holding, Kamil Koç gibi tanınmış şirketlerde insan kaynakları alanında çeşitli sorumluluklar aldıktan sonra 6 sene boyunca Tupperware'in 25 ülkesini içeren bölgesel bir sorumluluk üstlendi.