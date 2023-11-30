LG'den organizasyonel değişiklik

LG Electronics (LG), organizasyonel değişikliğe gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni kurulan ve doğrudan LG CEO’su William Cho'ya rapor verecek olan "Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketi", ileriye yönelik stratejinin önemli bir parçası olarak gösteriliyor. Şirket, daha önce LG Electronics Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Thomas Yoon tarafından yönetilecek.

Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketi, müşteri değeri yaratma fırsatlarını keşfedip geliştirerek LG'nin küresel marka gücünü artırmanın yanı sıra değişim ve büyümeyi hızlandırmada da önemli bir rol oynayacak. Yeni organizasyon, Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'daki yurt dışı satış iştiraklerini (Küresel Pazarlama Grubu ve Doğrudan Tüketiciye (D2C) Satış İş Grubu) yönetecek.

Şirket, yalnızca B2B operasyonları da dahil olmak üzere stratejik açıdan kritik işletmelerin yurt dışı operasyonlarındaki yönetici yeteneklerini güçlendirmeye çalışmayacak, aynı zamanda yurt dışı satış uzmanlığının geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra platform tabanlı işletmelerin ve yenilikçi D2C iş modellerinin ilerlemesini hızlandırarak diğer tüm iş birimlerinin niteliksel büyümesi için gerekli desteği sağlayacak.

D2C İş Grubu, Çevrimiçi Marka Mağazası (OBS) faaliyetlerini ve müşteri verilerine dayalı dijital pazarlama yeteneklerini güçlendirerek müşteri iletişim noktalarını genişletme rolünü üstlenecek.

Mühendislik satış bölümü kurulacak

Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri (H&A) Şirketi, temel B2B iş alanı olan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) alanında iş sinerjisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla mühendislik yeteneklerini geliştirmek için İklimlendirme Çözümleri İş Birimi altında bir mühendislik satış bölümü kuracak. Ayrıca Ev Güzellik İşi, mevcut güçlü ürün serileriyle sinerji yaratmak amacıyla Ev Eğlence Şirketi'nden H&A Şirketine devredilecek.

Ev Eğlence (HE) Şirketi, bir medya ve eğlence merkezi olma yolundaki geçişini daha da hızlandırmaya hazırlanıyor. Akıllı TV işletim sistemi webOS'u güçlendirmek için HE Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei'ye doğrudan rapor verecek webOS SW Geliştirme Grubu kurulacak. Ayrıca doğrudan genel merkeze bağlı olarak eGenişletilmiş Gerçeklik (XR) İş Birimi kurulacak.

Şirkete 2019'dan bu yana liderlik eden Park Hyoung-sei, iş portföyünün geliştirilmesine, birinci sınıf ürün serilerinin karlılığının artırılmasına, webOS platformunun büyütülmesine ve aynı zamanda şirketin küresel OLED TV pazarındaki konumunun sağlamlaştırılmasına yaptığı katkılardan dolayı terfi ettirildi.

Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi, sipariş ve satış yönetimi konusunda entegre bir strateji oluşturmak ve işin büyümesini hızlandırmak amacıyla pazarlama fonksiyonlarını güçlendirmek için doğrudan genel merkezinin altında Küresel Müşteri Stratejisi Bölümü'nü kuracak.

Business Solutions (BS) Company, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Asya, Asya ve Latin Amerika gibi büyük bölgelerdeki satış ve iş operasyonlarını genişletecek. Mevcut B2B Hindistan İş Departmanı, ülkedeki sürekli büyümeyi sürdürmek için B2B Hindistan İş Birimi'ne yükseltilecek. Tüm yenilikler yarından itibaren geçerli olacak.