Liberty Lykıa Adults Only kadın gücünü destekliyor

Liberty Lykia Adults Only, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikalarıyla turizm sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. 144 kadın ve 255 erkek çalışanın görev aldığı otelde, kadın istihdamını artıran öncü uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu yaklaşımın en dikkat çekici örneği ise mutfak ekibinde kendini gösteriyor.

Kadın ağırlıklı mutfak ekibi ile sektöre ilham veriyor

Liberty Lykia Adults Only’nin mutfak ekibinde, %52 oranında kadın, %48 oranında erkek çalışan görev alıyor. 120 kişilik bu ekibin lideri olan Executive Chef Onur Nalcı, kadınların mutfaktaki varlığını artırmayı bilinçli bir tercih olarak değerlendirdiklerini belirterek bu eşitlik odaklı yaklaşımı şöyle ifade ediyor:

"Kadın ağırlıklı bir mutfak ekibi kurmak bizim için sadece bir istatistik hedefi değildi. Bu kararın temelinde, mutfak dünyasında yıllardır süregelen bir dengesizliği düzeltme isteği vardı. Çünkü biliyoruz ki, kadınlar mutfakta hep varlardı ama çoğu zaman görünmeyen, takdir edilmeyen rollerde. Artık bu görünmezliği kırmak gerekiyordu. Bundan 10 sene önce bunun hayalini kurmak bile çok zorken, gururla söyleyebilirim ki kadın çalışan oranı %52 seviyesine ulaştı. Bu artış sadece bir sayı değil, mutfağımızın ruhuna, kültürüne ve ortaya çıkan her lezzete dokunan güç değişimi.”

Mutfak ekibinin oluşturulmasında yetenek ve temsili ön planda tuttuklarını vurgulayan şef Onur Nalcı, kadın çalışanların varlığının sadece üretime değil, işleyişe ve çalışma ortamının kalitesine de yansıdığını belirtiyor.

Liberty Hospitality Group’un eşitlikçi istihdam vizyonu

Liberty Lykia Adults Only, kadın istihdamını bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, kurumsal bir kültürün vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsiyor. Kadınların sektörde daha görünür ve güçlü olmasını destekleyen bu yaklaşım, aynı zamanda ekip ruhunu ve hizmet kalitesini de artırıyor. Kadın çalışan oranlarıyla sektörde ön sıralarda yer alan Liberty Lykia Adults Only, bu başarının temelinde cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlanan eşit çalışma standartları ve “eşit işe eşit ücret” politikalarının yer aldığını vurguluyor. Kadın çalışanların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla yabancı dil desteği, mesleki eğitimler ve motivasyon etkinlikleri gibi fırsatlar sunuluyor. Bu eşitlikçi yaklaşım, kadın çalışan oranının artmasında ve sektörde ilham veren bir örnek olarak öne çıkmasında kilit rol oynuyor.