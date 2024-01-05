Lila Kağıt ile Selüloz-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sofia, Maylo, Ultra Berrak, Nua markalarıyla ürettiği temizlik kağıtlarını 80’den fazla ülkede pazara sunan Lila Kağıt, Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası (Selüloz-İş) ile karşılıklı anlaşmaya vararak 5 Ocak 2024 tarihinde kağıt faaliyet alanındaki çalışanlarını kapsayacak şekilde toplu iş sözleşmesi imzaladı. 2 yıl boyunca yürürlükte kalacak sözleşmeden hali hazırda 700’ün üzerindeki Lila Kağıt çalışanı faydalanabilecek.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız ve titizlikle yürüttüğümüz görüşmelerde çalışanlarımız için en uygun, kapsayıcı ve verimli seçeneği gözettik. 2021 yılı sonunda başladığımız ilk görüşmelerde uzlaşma sağlayamamıştık. Sendikanın önce yetki belgesini alması, ardından hukuki sürecin tamamlanması ile 2023 yılında tekrar görüşmelere başladık ve ülkenin ekonomik koşulları ve asgari ücret artışlarını da göz önünde bulundurarak, 2024 yılında geçerli olacak şekilde görüşmelerimizi uzlaşıyla sonuçlandırdık. Temmuz 2023’te boyahane/tekstil bölümündeki çalışanlarımız için toplu iş sözleşmesi imzalamıştık. Şimdi de kağıt bölümümüzdeki çalışanlarımız için Selülöz-İş Sendikası ile bu sürecin sonunda anlaşma sağlamış olduk.” şeklinde konuştu.

Selüloz-İş Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç ise şunları söyledi: “Uzun bir süreç oldu. Neticede tarafların karşılıklı yapıcı tavrıyla anlaşma sağlandı. Bu anlaşmayı uzun süreli birlikteliğimizin ilk adımı olarak görüyoruz. Bu nedenle de anlaşmamızın üyelerimize, sendikamıza, Lila Kağıt’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”