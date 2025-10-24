Lila Kağıt’tan mesleki eğitime anlamlı destek: Kimya laboratuvarı açıldı

Beş kıtada 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından Lila Kağıt, Ergene Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılışını yaptığı kimya laboratuvarı ile eğitime destek vermeye devam ediyor.

23 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen açılış törenine Ergene İlçe Kaymakamı Kadir Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Göktaç, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Öğücü, eğitmenler, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kapasite artacak, üretim güçlenecek

Lisenin ek binasında açılan yeni kimya laboratuvarı sayesinde, mevcut kapasiteye ek olarak 20’nin üzerinde öğrencinin daha aynı anda uygulamalı eğitim almasına olanak sağlanacak.

Okulda öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitimler alırken, aynı zamanda sıvı sabun ve yüzey temizleyici gibi farklı ürünlerin üretiminin yapıldığı bir atölye de bulunuyor. Bu atölyede üretilen ürünler, başta Lila Kağıt olmak üzere bölgedeki sanayi firmalarının ve kamu kurumlarının hizmetine sunuluyor. Bu üretim faaliyeti, hem okula hem de öğrenciler ve ailelerine ilave gelir sağlıyor. Açılan yeni laboratuvar ile öğrencilerin mesleki gelişimlerine, iş hayatına hazırlanmalarına ve okulun üretim kapasitesinin artmasına imkan tanınacak.

Öğücü: Eğitime destek aile mirasımız

Açılış töreninde konuşan Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Öğücü, eğitime desteğin en önemli aile mirasları olduğunu vurguladı. Öğücü, “Kurucuları arasında olduğumuz Gönüllü Hizmet Vakfı aracılığıyla hem bölgemizde hem de Türkiye genelinde birçok okul ve öğrenci yurdunun yapımına destek oluyoruz. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile 15 yıldır çocukların nitelikli eğitime erişmesi için kesintisiz bir iş birliği yapıyoruz. Bugünkü laboratuvar açılışıyla da ülkemizin yapı taşları arasında bulunan meslek liselerine bir katkı sunabildiğimiz için çok mutluyuz. Umuyorum ki burada öğrenciler kendilerini mesleki ve teknik anlamda donatarak ülkemize ve üretime değer katacak, yarınlarımıza ışık tutacaklar” dedi.

Kaymakam Duman’dan teşekkür

Ergene İlçe Kaymakamı Kadir Duman ise törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş iş gücünü sağlamak için meslek liseleri hayati bir önem taşıyor. Lila Kağıt’a eğitime sağladığı destekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.