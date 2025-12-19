Lima Logistics, hatıra ormanını hayata geçirdi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Projede Bursa Yenişehir ilçesi Çamönü Köyü’nde 10 bin adet fidanı toprakla buluşturuldu.

10 bin fidan dikildi

Lima Hatıra Ormanı projesiyle doğaya kalıcı bir değer bırakmayı hedefliyor. Bu kapsamda; ÇEKUD (Çevre Kuruluşları ve Dayanışma Derneği) ve Yenişehir ilçe Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa Yenişehir Çamönü Köyü’nde bulunan ormanlık alanda 10 bin fidan dikilerek Lima Hatıra Ormanı’nın temelleri atıldı. Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Sinan Türel, “Lima olarak amacımız hem bugünümüze hem de geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu yaz ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Yaşadığımız şehir Bursa’da da maalesef çok sayıda alan zarar gördü, kahraman itfaiyecilerimizi kaybettik. Bu projeyle bir diğer hedefimiz ise gençlerimizin farkındalığını artırmak; doğa sevgisi ve orman bilinci yüksek bireyler yetişmesine katkı sağlamak. Lima ailesinin bu çalışmalarının güzel bir örnek olmasını ve ülke geneline yayılmasını diliyorum” dedi.