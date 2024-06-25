Lima Lojistik, hava kargo çözümleri ile ön plana çıkıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 10 yıl önce dört sektör profesyonelinin yeni bir taşımacılık önerisine çözüm üretebilmek amacıyla bir araya gelmesiyle kurulan Lima Lojistik, başta havayolu olmak üzere karayolu, denizyolu, demiryolu, intermodal, ekspres kurye, fuar ve etkinlik lojistiği alanlarında hizmet sunuyor. Bursa’nın en büyük firmaları arasında ilk 250’ye giren ve sonrasında 2019-2021 dönemindeki büyüme performansıyla, TOBB tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri ödülüne layık görülen Lima Lojistik, hava kargo sektöründe uluslararası sevkiyatlar için güvenilir, hızlı ve etkili hava kargo çözümleri sunuyor. Müşteri sevkiyatlarının ihracat ve ithalat tarafında çift yönlü olarak istedikleri yere zamanında ulaşması için uzman bir kadroyla 7/24 çalıştıklarını belirten Lima Lojistik Hava Kargo Operasyon Yöneticisi Özlem Özdemir, “Lojistik hizmet kavramını "proje, yöntemler ve operasyon" olarak üç aşamada irdeliyoruz ve müşterimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Hizmetin yapısı ve mevcut durumun analizi gibi temel gereksinimleri belirledikten sonra müşteriye özel tasarladığımız operasyonun aşamalarına geçiyoruz. Lima Lojistik olarak zamanında teslimat, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti ilkelerine sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırmak ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Lima Avrupa yapılanmasını başlattık”

2024’ün ilk yarısında sektör açısından birçok olumsuz gelişme yaşandığını belirten Özdemir, “Bölgesel krizler maalesef lojistik sektörünü yani taşımacılığı da direk etkiledi. Kızıldeniz’de yaşanan sorunlar zaman önceliği taşıyan müşterilerimizin hava kargoyu tercih etmesine yol açtı. Avrupa pazarında yaşanan ve yüzde 15-20’yi bulan talep daralmasına rağmen Lima Lojistik olarak büyüme sağladık. Pazar ve sektörün ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Emeklerimizin sonucunu da “Yılın Lojistik Projesi” ödüllü ile aldık. Lima Lojistik olarak hayata geçirdiğimiz “Otomotiv Lojistiğinde Hizmet Tasarımı” projesi ile otomotiv sektöründeki lojistik hızını arttırarak farkımızı ortaya koyduk. 2024 yılı sonuna kadar büyümeyi hedefliyoruz. Son 1,5 yıldır odak noktamız sürdürülebilir yeşil lojistik sunmaya olanak sağlayan “Lima Green” projemizdi, şimdi buna bir yenisi daha eklendi. Yeni odak noktamız ise Avrupa’da yer alacağımız girişimimiz olacak. Yürüttüğümüz projelerimizin Avrupa ve bağlantılı ülkeler olduğunu göz önünde bulundurarak Amsterdam merkezli bir “Lima Avrupa” yapılandırması başlattık. Hollanda’yı bir lojistik hub mantığında kullanarak yürütülen operasyonlar da çeşitlilik oluşturmak önceliğimiz. Başta havayolu olmak üzere tüm taşıma modların da Lima Lojistik hizmet anlayışımızı ön planda tutarak müşterilerimize çift yönlü hizmet sunarak yeni yapımızı büyütmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Karbon nötr teslimat hedefiyle yola çıktık”

Yeşil Mutabakat'ın havayolu taşımacılığına etkilerini de değerlendiren Özdemir, “Yeşil Mutabakat, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele konularında Avrupa Birliği'nin öncelikli hedeflerinden biri. Havayolu taşımacılığı, sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağı olduğu için Yeşil Mutabakat, bu sektörde önemli değişiklikleri beraberinde getirebilir. Lima Lojistik olarak bu gelecek değişimlerin başından beri farkındayız. Emisyonların azaltılmasında, yük taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izi Ocak 2023’te tescil edilen “Lima Green” markasıyla sunduğumuz sürdürülebilir lojistik hizmetimiz kapsamında, gönüllü karbon piyasasındaki iklim dostu projelere yapılan desteklerle denkleştiriyoruz. “Lima Green” sayesinde dünyanın dört bir yanına karbon nötr teslimat hedefiyle yola çıkarak Lima Lojistik olarak sektörde başlattığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda Türkiye’de öncü olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.