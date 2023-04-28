LimaDEM, GES’ler için danışmanlık hizmeti veriyor

Esra Özarfat

BURSA - Enerji giderlerinin firma maliyetlerinde en önemli kalem haline geldiğine vurgu yapan Karabiber GES kurulumlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti verdiklerini aktardı. Olgun Karabiber, “Güneşin şiddetini ve verimliliğini ölçtükten sonra kurulacak çatıların uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ardından bir fizibilite raporu hazırlayarak yatırımın panel konstrüksiyon kurulumundan sisteme adapte edilebilmesine kadar oluşabilecek ihtiyaçlar noktasında bilgi veriyoruz. Halihazırda yapılan GES yatırımları Bursa kapasitesinin altında fakat bu yetersiz demek de değil. Yeni gelişen bir sektör olduğu için ilerleyen yıllarda sektör doygunluğa ulaşacaktır. Bu konuda devlet teşvikleri ve Avrupa Birliği fonları var” dedi. Arazi GES’ler ile ilgili de hizmet verdiklerini anlatan Karabiber, çatıların yetersiz kalması halinde sanayicilerin arazı GES’lere yoğunlaştığını vurguladı.

Ayrıca elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün artması nedeniyle bireysel şarj istasyonu kurulumuna başladıklarını açıklayan Karabiber, “Gerek kamuya açık yerlerde gerekse de konut ve işyerlerinde elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyaç giderek artıyor. Biz de bu doğrultuda duvar tipi ve dikey tip şarj istasyonları kurulumuna başladık. Evlere, fabrikalara, iş yerlerine elektrikli şarj istasyonu kuruyoruz. Legrand ile de araç şarj istasyonları kurulumu noktasında bir partnerlik anlaşması yaptık” diye konuştu.

Endüstriyel firmaların enerji partneri

LimaDEM olarak sanayi kuruluşlarına, organize sanayi bölgelerine, otel, hastane ve AVM gibi komplike yapılara hizmet verdiklerini anlatan Karabiber, bir fabrikanın yatırım fikri aşamasından tamamlanana kadar elektrik projeleriyle ilgili danışmanlık ve uygulama hizmeti verdiklerini aktardı. Bu noktada yatırımı yapılan tesisin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesinin önemine işaret eden Olgun Karabiber, “Bursa genelinde 200’ü aşkın endüstriyel firma ile aktif bir şekilde çalışıyoruz. Renault, Tofaş, Sanko, Karsan ve Şişecam gibi önemli sanayi kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan işbirliklerimiz bulunuyor. Bursa dışında da birçok ilde endüstriyel firmaların elektrik partnerliğini yapıyoruz. Bilgisayarlardan makinelerin kurulumuna kadar anahtar teslim çalışıyoruz” diye konuştu.

LimaDEM’in 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Karabiber, Bursa’nın yanı sıra Çanakkale’den Eskişehir’e, Sakarya’dan Afyon’a kadar proje bazlı işlerde yer aldıklarını anlattı. 2022 yılında irili ufaklı 760’tan fazla projeyi tamamlayarak teslim ettiklerini kaydeden Olgun Karabiber, Bursa’da devam eden yatırımlar kapsamında bu yıl tamamladıkları proje sayısını binin üzerine taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Her yıl ciro ve iş bazlı büyüme kaydettiklerini anlatan Karabiber, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 200 büyüme kaydettiklerini, bu yıl da yüzde 100 büyüme hedefleri bulunduğunu dile getirdi.