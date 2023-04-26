Limak Doğalgaz, sermaye devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu

Limak Doğalgaz'ın yüzde 25'lik kısmını temsil eden paylarının, Limak Yatırım Enerji tarafından, InfraKan Holdingl.'den devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

Rekabet Kurulu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ sermayesinin tamamına sahip olan Limak Doğalgaz Elektrik Üretim AŞ sermayesinin %25'lik kısmını temsil eden paylarının, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ tarafından, InfraKan Holding S.a.r.l.'den devralınması işlemi.